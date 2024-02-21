Генсек НАТО похвалил Грузию за помощь Украине

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В среду в Брюсселе после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе он сказал, что «приветствует гуманитарную и финансовую помощь», которую Украине оказывает Грузия, а также позитивно оценил то, что Грузия приняла «тысячи украинских беженцев», сообщает imedinews.ge.

В связи с этим лидер парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе назвал журналистам в Тбилиси «положительным явлением признание со стороны Генсека НАТО Грузии как одного из главных контрибьютеров в оказание Украине гуманитарной помощи».

«Это очень важное заявление», – сказал он. Лидер правящей фракции отметил, что в Грузии находится около 30 тыс. украинцев, для их детей открыты школы и детские сады.

Киев неоднократно критиковал Тбилиси за то, что не дождался от Грузии открытия «второго фронта» против России.