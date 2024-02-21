Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Генсек НАТО похвалил Грузию за помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал оказание Грузией гуманитарной помощи Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В среду в Брюсселе после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе он сказал, что «приветствует гуманитарную и финансовую помощь», которую Украине оказывает Грузия, а также позитивно оценил то, что Грузия приняла «тысячи украинских беженцев», сообщает imedinews.ge.
В связи с этим лидер парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе назвал журналистам в Тбилиси «положительным явлением признание со стороны Генсека НАТО Грузии как одного из главных контрибьютеров в оказание Украине гуманитарной помощи».
«Это очень важное заявление», – сказал он. Лидер правящей фракции отметил, что в Грузии находится около 30 тыс. украинцев, для их детей открыты школы и детские сады.
Киев неоднократно критиковал Тбилиси за то, что не дождался от Грузии открытия «второго фронта» против России.