Эксперты назвали альтернативы сервисам Киви-банка

Эксперты Кириллов и Соколов рассказали, куда переберутся пользователи электронных кошельков после отзыва лицензии у Киви-банка

Tекст: Татьяна Косолапова

«Претензии Банка России к QIWI Банку лежат в сфере антиотмывочных процедур. Предлагаемые банком электронные кошельки часто оказывались одним из немногих способов оплатить лицензию или подписку зарубежных электронных сервисов, купить или продать криптовалюту и т. п. Вероятно, банк уделял недостаточное внимание контролю за операциями по таким кошелькам и какие-то из них регулятор посчитал нарушающими законодательство «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – говорит преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School, эксперт в области налогообложения и финансов Дмитрий Кириллов.



По его словам, оставшиеся в электронных кошельках средства, вывести быстро не удастся. «Закон о страховании вкладов прямо указывает, что электронные денежные средства не подлежат страхованию. В этой связи владельцы электронных кошельков могут обращаться в Агентство по страхованию вкладов, которое будет заниматься возвратом средств в ходе ликвидационных процедур. Таким образом, владельцы кошельков находятся в менее выигрышном положении по сравнении с вкладчиками, которые начнут получать свои средства уже с 6 марта», – подчеркивает Кириллов.

По его словам, теперь клиентам сервиса придется искать альтернативы для расчетов. Он полагает, что среди этой категории пользователей может возрасти интерес к карточкам иностранных банков из сопредельных государств, а также на рынок могут выйти новые сервисы, работающие в рамках российского законодательства.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что отзыв лицензии у «Киви Банка» никак не скажется на этом сегменте рынка. «Уход «Киви Банка» если и отразится на финтех-отрасли, то только в краткосрочной перспективе. Люди, которые привыкли проводить оплаты через электронные кошельки, скорее всего перейдут в другие сервисы, представленные в России», – считает эксперт.

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Киви Банка» (QIWI Банк), поскольку организация была вовлечена в расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом. Отмечается, что хранящиеся на электронных кошельках средства не застрахованы по системе страхования вкладов.

Руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что это стало «сигналом для всех» о том, что Центробанк «не дремлет». Также он подчеркнул, что добавление электронных кошельков в систему страхования вкладов требует анализа.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что владельцы электронных кошельков Киви-банка могут подать заявление на выплаты в данную госкорпорацию. По одобренным требованиям выплаты будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.