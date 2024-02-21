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Владельцам кошельков Киви-банка предложили обратиться в АСВ за выплатами
Владельцы электронных кошельков Киви-банка могут подать заявление на выплаты в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По одобренным требованиям выплаты будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Там уточнили, что сбережения на кошельках являются электронными денежными средствами и не подлежат страхованию. Владельцы могут подать заявление в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в Киви-банке. Заявителю в течение 30 рабочих дней будет направлено уведомление о результатах рассмотрения, передает ТАСС.
В АСВ уточнили, что объем средств на Киви-кошельках будет понятен после получения реестра вкладчиков, он формируется три-четыре дня. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе РФ. Всего в банке было открыто около 15 млн виртуальных кошельков.
По данным АСВ, страховая ответственность агентства перед вкладчиками Киви-банка оценивается в 4,6 млрд руб., выплаты начнутся не позднее 6 марта 2024 года.
Напомним, Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк).