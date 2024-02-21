Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.2 комментария
Путин в Казани провел встречу с главой Киргизии
Путин провел встречу с главой Киргизии Жапаровым в Казани
Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров встретились в Казани и обсудили российско-киргизские отношения.
Российский лидер отметил, что отношения России и Киргизии успешно развиваются во всех сферах, передает РИА «Новости».
«Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами», – сказал Путин.
Отношения стран развиваются и в гуманитарной сфере, отметил он. Российский лидер поблагодарил Жапарова за то, что власти Киргизии уделяют внимание развитию русского языка в стране.
Ранее Путин также встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и поблагодарил его за поддержание отношений между странами.