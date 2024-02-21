Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.3 комментария
Путин встретился с главой Республики Сербской в Казани
Путин встретился с главой Республики Сербской Додиком в Казани
Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в международном выставочном центре «Казань Экспо».
Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.
«Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.
Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.