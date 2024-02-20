Украинские перевозчики начали акцию протеста на двух КПП на границе с Польшей

  • Новость часаВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко
    Мадуро поддержал президента Бразилии, сравнившего власти Израиля с Гитлером
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ
    В Испании официально не подтвердили смерть перебежчика Кузьминова
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих
    Для сжегшего Коран Журавеля попросили три года колонии
    Мнения
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    5 комментариев
    20 февраля 2024, 14:21 • Новости дня

    Украинские перевозчики начали акцию протеста на двух КПП на границе с Польшей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, которые возвращаются в Польшу, чтобы те стояли в общей очереди с украинскими фурами, сообщило издание «Страна».

    Речь идет о КПП «Шегини – Медыка» и «Рава-Русская – Хребене», передает ТАСС.

    В планах у украинских перевозчиков также заблокировать с 20 февраля КПП «Корчева – Краковец». При этом въезд польских фур на территорию Украины блокироваться не будет, уточнил представитель одной из украинских транспортных компаний.

    Позже стало известно, что польские фермеры высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава возле пункта пропуска в Медыке, пишет портал Onet.pl.

    На место протестов прибыла полиция. По словам одного из организаторов протеста Романа Кондрува, выброшенное зерно кукурузы стало реакцией на потоки зерна, которые поступают в Польшу с Украины.

    «Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто [поставки] не контролирует – ни польская власть, ни украинская. Мы становимся банкротами, потому что все ввозят с Украины неконтролируемо», – сказал Кондрув.

    Ранее сообщалось, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска «Краковец – Корчева».

    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году

    Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году

    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

    Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    19 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова, сообщает агентство РБК-Украина.

    Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.

    При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.

    Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    20 февраля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Киеве испугались «катастрофы» из-за решения Маска

    Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение компании SpaceX отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями, заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

    Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.

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    19 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

    По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

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    20 февраля 2024, 08:28 • Новости дня
    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Помимо регионов, вернувшихся в состав России за последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он назвал эти регионы «абсолютной Россией», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Сальдо перечислил регионы, которые неразрывно исторически связаны с Россией. Это, по его словам, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

    Киев, напомнил он, – это мать городов русских. Не украинских, обратил внимание Сальдо.

    К Киевской области, продолжил губернатор, «плотно прилегают» Житомирская и Винницкая области.

    «В общем – до границы 1939 года как минимум», – заключил Сальдо.

    Сальдо заявлял ранее, что демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    19 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Принадлежавшая Порошенко фабрика «Рошен» в Липецке стала собственностью России

    Принадлежавшую Порошенко фабрику «Рошен» в Липецке перевели в собственность России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предприятие по производству кондитерских изделий «Рошен» в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Такое решение принято в связи с тем, что в России запрещена деятельность Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова из-за осуществления ими экстремистской деятельности.

    Корпорация Roshen связана с Порошенко, это один из самых больших в мире производителей кондитерской продукции. В 2017 году фабрику в Липецке остановили из-за политических и экономических причин. Активы оценивались в 200 млн долларов. ООО «Рошен» принадлежит «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале компании в собственности у Олега Казакова.

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    20 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине

    Политолог Шеслер: «Убийство» перебежчика Кузьминова – это постановка западных или украинских спецслужб

    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова наводят на мысль, что это инсценировка. Украине выгодно спрятать предателя от российских правоохранителей. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Испании нашли тело, предположительно принадлежащее летчику-предателю Максиму Кузьминову.

    «Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

    «Тем не менее не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?» – риторически задается вопросом спикер.

    «Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел – место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – заключила Шеслер.

    Ранее в Испании было найдено тело предположительно летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в прошлом году. Сообщается, что его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения этой информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов отметил, что власти предлагали перебежчику остаться на Украине. В таком случае, по мнению Данилова, летчик был бы защищен от потенциальных угроз.

    Испанское агентство EFE сообщает, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, что хотя документы, найденные на теле в Вильяхойосе, не принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов. При этом представители гражданской гвардии Испании сначала не смогли подтвердить факт смерти летчика, а позднее допустили, что тело действительно принадлежит Кузьминову.

    Газета The Guardian уже сообщает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели со кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

    Напомним, в августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл вертолет для вооруженных сил Украины. На борту машины, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    19 февраля 2024, 23:40 • Новости дня
    Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за фермеров

    Польские фермеры заблокировали фуры с военной техникой на границе с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на польско-украинской границе.

    Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для артиллеристов ВСУ, пожаловался украинским СМИ, что уже три дня не может проехать границу, передает ТАСС.

    При этом украинские СМИ утверждают, что фермеры целенаправленно не пропустили фуру с грузом для Вооруженных сил Украины.

    Акции протеста польских фермеров проходят с ноября 2023 года с требование отменить льготы для дальнобойщиков с Украины и прекратить импорт украинской аграрной продукции. Протест поддержало руководство Министерства сельского хозяйства Польши.

    Сейчас заблокированы шесть КПП на границе с Украиной, сообщалось также о планах польских протестующих с 20 февраля заблокировать все погранпереходы.

    Ранее Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши обеспечить транзит грузов Украины через границу, где их блокируют польские фермеры.

    Коментарии (7)
    19 февраля 2024, 15:42 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 565 военных
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 565 военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла до 565 человек на Авдеевском направлении, ВС России заняли более выгодные позиции, сообщило российское Министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Центр» полностью освободила Авдеевский коксохимический завод, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены скопления живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Соловьево и Тоненького в ДНР. Отражены девять атак украинских штурмовиков 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Ласточкино и Первомайского (ДНР). На этом направлении ВСУ потеряли до 565 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, немецкий танк Leopard, два БТРа. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, САУ «Акация», гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила свои позиции и поразила подразделения 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Новомихайловки, Григоровки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР. Отражены четыре атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского в ДНР. Там украинская сторона потеряла более 275 человек, две БМП, два автомобиля и гаубицу Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения 102-й, 128-й бригады теробороны у Старомайорского (ДНР) и Червоного (Запорожская область). Отражена атака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). Украинская сторона на этом направлении потеряла до 150 человек, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» ВСУ потеряла до 45 человек, четыре пикапа и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили французский ЗРК SAMP/T, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12 819 дронов, 471 ЗРК, 15 107 танков и других боевых бронированных машин противника, 1222 машины РСЗО, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (5)
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    Человек с чипом Neuralink усилием мысли научился управлять мышью

    Противостояние Китая и США изменило мировую торговлю

    Торговля между двумя крупнейшими экономиками мира сильно изменилась за шесть лет торговой войны. Китай целых 16 лет был крупнейшим экспортером в США, но в прошлом году этот титул перешел к Мексике. Как изменилась мировая торговля, кто оказался в выигрыше от этой ссоры? И что ждет мировую торговлю дальше? Подробности

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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

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    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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