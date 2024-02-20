ВСУ на херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО, рассказал российский разведчик

Tекст: Денис Тельманов

«Нас обстреливали со всего натовского. То есть, советского практически ничего не было... Арта, там, минометы – всё натовское», – приводит РИА «Новости» рассказ разведчика.

Он добавил, что исключением является стрелковое вооружение, которое по-прежнему советского образца, однако и их постепенно заменяются на западные автоматы и винтовки.

«Заря» предположил, что все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.







