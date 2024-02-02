Из-за обстрела ВСУ Горловка частично осталась без электричества

Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины

Политолог Корнилов: Несмотря на победу в суде ООН, России не стоит ожидать извинений Запада за многолетнюю клевету

Tекст: Илья Абрамов,

Анастасия Куликова

«Решение Международного суда ООН в Гааге – это торжество здравого смысла. Это свидетельство того, что на Западе еще остались трезвомыслящие люди. Претензии, которые выдвигались против нас, были очень серьезными. Фактически Украина обвиняла нас в преступлениях против человечности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», – отмечает собеседник.

«Это, безусловно, победа России и провал Украины. Однако извинений за многолетние обвинения нам ждать все равно не стоит ни от Запада, ни от офиса Зеленского. Они утрутся и продолжат дальше настаивать на своем. Ситуация может измениться только тогда, когда наши танки будут стоять под Киевом», – иронично сказал Скачко.

«Международный суд ООН отверг абсолютно необоснованные обвинения Украины в адрес России. Это произошло во многом из-за того, что претензии украинской стороны были сформулированы совершенно безграмотно, они были оторваны от реальности», – добавил политолог Владимир Корнилов.

Он назвал решение суда ООН успехом России. Впрочем, по мнению собеседника, ожидать каких-либо извинений со стороны Запада за тиражирование клеветы не стоит. «Мы должны понимать, что Запад плевал на международное правосудие или нормы ООН, поскольку для них существует лишь мир, основанный на правилах», – убежден Корнилов. Вместе с тем Россия может обернуть аргументы Киева в свою пользу.

Политолог на этом фоне указал на реакцию украинского руководства. «Некоторые из них разочарованы тем, что Россию не обвинили во всех грехах. Но удивительно то, что несколько деятелей нашли в постановлении «перемогу». Они пытаются воодушевить себя и своих граждан тем, что по двум пунктикам Москву все же признали виновной», – отметил собеседник.

Корнилов убежден: те, кто выступает с такими заявлениями, сами себе «копают яму». «Один из главных пунктов этого иска – обвинение РФ якобы в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Я напомню, у нас не запрещено образование на крымско-татарском или украинском языках, их изучают в крымских школах. Более того, эти языки являются официальными на территории полуострова. Если Украина считает это грубейшим нарушением прав человека и ссылается на этот пункт решения суда ООН, то Москва вправе взять те же аргументы и подать зеркальный иск в суд ООН по поводу тотального запрета Киева на изучение русского языка в украинских школах», – считает спикер.

«В таком случае Украине будет уже не отвертеться. Ведь там власти, исключая из школьной программы изучение русского языка, однозначно нарушают все нормы права, международные обязательства. И мы действительно можем этим воспользоваться», – подчеркнул политолог.

Спикер считает, что «исковая война», развязанная Украиной против России, продолжится. «Многие уже поданные против нас иски составлены некорректно и имеют смехотворные формулировки. И я думаю, что мы еще услышим какие-то скандальные новости, которые Украина попытается представить как тотальное осуждение нашей страны со стороны Запада», – заключил Корнилов.

Ранее Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

Кроме того, суд Международный суд ООН отклонил обвинения в якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА «Новости». «Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем», – отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

Кроме того, дипломат заявила, что после решения Международного суда ООН по иску Украины Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

«Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», – прокомментировало решение суда МИД России на своем сайте.

«Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – подчеркивает ведомство.

У украинских властей произошла истерика после отказа признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. «Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России, цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. «Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет», – отметил он.

Напомним, в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.