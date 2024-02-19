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Тренер заявил о проблемах из-за обрушения крыши бассейна в Новогорске
Тренер Макушин оценил трудности подготовки атлетов из-за обрушения крыши бассейна в Новогорске
Обвал кровли бассейна на учебно-тренировочной базе в микрорайоне Новогорск в Химках сделал сложнее подготовку российских атлетов по современному пятиборью, сообщил главный тренер команды Андрей Макушин.
Об обвале крыши бассейна на базе сообщил Минспорт в понедельник, в результате ЧП никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.
Макушин пояснил, что в Новогорске есть старый бассейн с четырьмя дорожками, там ведется расчистка крыши от снега, после чего спортсмены смогут там тренироваться.
Также тренеры выясняют, есть ли возможность тренироваться на других базах. По словам специалиста, ЧП нельзя назвать «серьезным ударом» по подготовке атлетов, но все же это вызвало «определенные проблемы».
Российская сборная по современному пятиборью приехала в Новогорск в воскресенье. У них планировалось медицинское обследование, после чего – тренировка в бассейне. Спортсмены готовятся к первому этапу международного Кубка Павла Леднева, он начнется 5 марта в Минске.
Между тем главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что в Новогорске пройдет подготовка юниорской сборной по синхронному плаванию, но сейчас команда находится в Москве.
Основная сборная готовится на базе «Озеро Круглое».