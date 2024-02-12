Женщина с ребенком устроила стрельбу в церкви в Техасе

Tекст: Вера Басилая

Финнер сообщил, что женщина была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет.

Она начала стрелять в церкви, ее ликвидировали полицейские, ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, пострадал мужчина, он получил ранение в ногу, передает РИА «Новости».

Напомним, в США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств. Число таких инцидентов составило 38, а предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее – 36.