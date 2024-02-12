Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
Женщина с ребенком устроила стрельбу в церкви в Техасе
Стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуд в Техасе открыла женщина, она ликвидирована, с ней был ребенок, который ранен и находится в тяжелом состоянии, сообщил начальник полиции округа Трой Финнер.
Финнер сообщил, что женщина была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет.
Она начала стрелять в церкви, ее ликвидировали полицейские, ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, пострадал мужчина, он получил ранение в ногу, передает РИА «Новости».
Напомним, в США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств. Число таких инцидентов составило 38, а предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее – 36.