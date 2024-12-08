Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.0 комментариев
Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.
Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.
До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.