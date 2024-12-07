Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Израильский авиаудар по сектору Газа унес жизни 22 человек
В результате израильского удара в секторе Газа погибли 22 человека, включая детей и женщин
В результате израильского удара по жилому дому в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 22 человека, включая шесть детей и пять женщин, сообщила WAFA.
По данным палестинского агентства, в результате израильского авиаудара по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа погибли по меньшей мере 22 человека, передает ТАСС.
Среди погибших – шесть детей и пять женщин. Кроме того, свыше 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, говорится в сообщении.
Нусейрат является одним из крупных палестинских лагерей в анклаве.
Одновременно с этим стало известно, что израильская армия блокировала в секторе Газа медицинский центр Камаль Адван. Из здания были эвакуированы пациенты и персонал. По данным катарского телеканала Al Jazeera, больницу окружили израильские войска. В небе замечены множество квадрокоптеров, которые ведут наблюдение и открывают огонь по людям.
До этого сообщалось, что в результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек.