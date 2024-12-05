Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.15 комментариев
Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам
Президент Грузии заявила, что не призывала школьникам участвовать в протестах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».
Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.