Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детей

Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста дошкольников

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады участвовать в акциях протеста», – заявил он.

ГПЦ в своем заявлении призвала «президента Грузии и других лиц проявлять больше ответственности в эти напряженные дни». Патриархия отметила, что призыв Зурабишвили «крайне тревожен».

Церковь также отметила, что распространяются кадры, как различные лица в школах призывают учащихся на акции. «Это вызывает справедливый протест, полностью неприемлемо и должно немедленно прекратиться», – заявила ГПЦ.

Кроме того, ГПЦ раскритиковала заявление Зурабишвили о том, что стражи порядка действуют на митингах в состоянии наркотического опьянения. «Это дискредитирует правоохранительные органы, ведет к поляризации», – отметили там.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. «Детей приводят на насильственные акции протеста. В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», – заявил он.

Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях.