В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детей
Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста дошкольников
Официальный представитель ГПЦ Грузии Андриа Джагмаидзе призвал президента Саломе Зурабишвили не вовлекать детей в уличные протесты в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады участвовать в акциях протеста», – заявил он.
ГПЦ в своем заявлении призвала «президента Грузии и других лиц проявлять больше ответственности в эти напряженные дни». Патриархия отметила, что призыв Зурабишвили «крайне тревожен».
Церковь также отметила, что распространяются кадры, как различные лица в школах призывают учащихся на акции. «Это вызывает справедливый протест, полностью неприемлемо и должно немедленно прекратиться», – заявила ГПЦ.
Кроме того, ГПЦ раскритиковала заявление Зурабишвили о том, что стражи порядка действуют на митингах в состоянии наркотического опьянения. «Это дискредитирует правоохранительные органы, ведет к поляризации», – отметили там.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. «Детей приводят на насильственные акции протеста. В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», – заявил он.
Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях.