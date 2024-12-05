Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин заявил о лидерстве России в мире по поставкам пшеницы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам сообщил, что Россия уверенно занимает первое место по поставкам пшеницы в мире и третье по поставкам продовольствия в целом.
Он напомнил, что в 1988 году СССР закупил почти 35 млн тонн зерна, а в 2023 году Россия поставила на внешние рынки 66 млн тонн, и «это показатель, который лучше всего за себя говорит», сообщает ТАСС.
«Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и сохраняет первое место по поставкам пшеницы», – сказал Путин.
Он обратил внимание профильных ведомств, что нужно обеспечивать аграриев своевременным финансированием. «Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем. Нужно обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работы. Прошу постоянно держать внимание на этих вопросах, и представителям правительства, взять, конечно, это на контроль», – подчеркнул президент.
Ранее на заседании Путин сообщил, что действия правительства по национальным проектам планируется оценивать с использованием социологических опросов.