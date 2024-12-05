Путин заявил о лидерстве России в мире по поставкам пшеницы

Tекст: Ольга Иванова

Он напомнил, что в 1988 году СССР закупил почти 35 млн тонн зерна, а в 2023 году Россия поставила на внешние рынки 66 млн тонн, и «это показатель, который лучше всего за себя говорит», сообщает ТАСС.

«Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и сохраняет первое место по поставкам пшеницы», – сказал Путин.

Он обратил внимание профильных ведомств, что нужно обеспечивать аграриев своевременным финансированием. «Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем. Нужно обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работы. Прошу постоянно держать внимание на этих вопросах, и представителям правительства, взять, конечно, это на контроль», – подчеркнул президент.

Ранее на заседании Путин сообщил, что действия правительства по национальным проектам планируется оценивать с использованием социологических опросов.