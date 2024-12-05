Глава офиса президента Украины Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

Tекст: Александра Юдина

В интервью газете Telegraph Ермак поделился своим взглядом на перспективы переговоров с Россией, подчеркнув, что он не относится пессимистично к возможности диалога, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог с Россией возможен, хотя и требует определенных усилий и готовности к компромиссам с обеих сторон.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что глава офиса президента Украины получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа касательно завершения конфликта на Украине.

The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.