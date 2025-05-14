США расширили санкции против Ирана из-за баллистических ракет

Минфин США наложил новые санкции за помощь Ирану в производстве ракет

Tекст: Ирма Каплан

Минфин США внес в санкционный список шесть физических и 12 юридических лиц за содействие производству внутри Ирана компонентов для баллистических ракет, сказано на сайте американского финансового ведомства.

«Соединенные Штаты не могут позволить Ирану разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. Неустанное и безответственное стремление иранского режима к созданию передовых возможностей баллистических ракет, включая усилия по локализации производственных мощностей, представляет собой неприемлемую угрозу для США и стабильности региона», – приводятся в сообщении слова министра финансов Скотта Бессента.

Санкции затронули организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), включая подразделения, отвечающие за аэрокосмическую сферу и научные исследования.

При этом в черном списке оказались гражданин Ирана, четыре гражданина Китая и иранские компании.

По данным Минфина, нынешние меры согласованы с президентским меморандумом по национальной безопасности и направлены на ограничение доступа КСИР к ресурсам и ослабление его деятельности. Отдельные исследовательские подразделения КСИР уже с 2017 года находятся под американскими санкциями за причастность к распространению оружия массового поражения и средств его доставки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.