Глава МИД Омана предостерег США от вовлечения в конфликт с Ираном

Глава МИД Омана осудил удары США и Израиля по Ирану и призвал к сдержанности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником на переговорах между США и Ираном, публично осудил действия Вашингтона и Израиля, передает ТАСС. В заявлении, опубликованном на его странице в соцсетях, дипломат призвал США не углублять свое участие в конфликте между Израилем и Ираном, отметив: «Это не ваша война».

Аль-Бусаиди выразил тревогу в связи с подрывом переговорного процесса по иранскому ядерному досье, который в последние дни велся в Женеве при посредничестве Омана. По его словам, удары по Ирану подорвали «активные и серьезные переговоры», что не отвечает интересам США и не способствует глобальному миру.

Ранее стало известно, что в минувшую субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, включая Тегеран, в результате чего были разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

МИД России также осудил нападение, заявив, что ответственность за последствия кризиса полностью лежит на США и Израиле.

Ранее аль-Бусаиди сообщал, что Иран согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния по требованию США.

Но позже армия Ирана провела первую крупную наступательную операцию против Израиля с запуском десятков беспилотников. А командующий войсками ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи пообещал продолжение операции Ирана до окончательного поражения США и Израиля.



