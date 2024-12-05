WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией

Tекст: Мария Иванова

Украинские официальные лица ведут серьезные переговоры с будущей администрацией Дональда Трампа о достижении соглашения по прекращению войны Украины с Россией, пишет The Wall Street Journal. Встреча состоялась до вступления Трампа в должность, чтобы минимизировать разногласия.

По данным источников, на днях в Вашингтон прибыл главный помощник президента Украины Владимира Зеленского. Он провел встречу с Китом Келлогом, назначенным Трампом специальным посланником по России и Украине, а также с Майком Уолцем, будущим советником по нацбезопасности. Эти переговоры проходят на фоне неопределенности относительно намерений новоизбранного президента США, подчеркивает издание.

Целью встречи является обсуждение возможных путей выхода из конфликта через дипломатические каналы, а также прояснение позиции администрации Трампа по ключевым вопросам, связанным с дальнейшими отношениями Киева и Москвы. Ожидается, что обе стороны продолжат диалог для достижения конкретных результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

Москва готова изучить предложения от избранного президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что план Кита Келлога, предложенный кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа, не является официальным документом и требует более детального рассмотрения.