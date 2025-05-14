Путин и президент Бразилии обсудили возобновление переговоров по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Разговор состоялся во время технической остановки спецрейса президента Бразилии в Москве, сообщает Кремль в Telegram-канале. Лула да Силва поделился итогами визита в Китай, особо выделив двустороннее заявление, принятое в Пекине, в поддержку инициативы российского лидера о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Бразилия намерена содействовать достижению успеха в этих консультациях.

Путин выразил благодарность руководству Бразилии и Китая за конструктивный подход к поиску путей урегулирования конфликта. Российский президент подчеркнул важность международной поддержки диалога.

Лула да Силва также поблагодарил Путина за прием, оказанный ему на праздничных мероприятиях 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оба лидера подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство между Россией и Бразилией, акцентируя на новом импульсе благодаря недавним переговорам.

В среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткую остановку в Москве и уже покинул территорию России.

Ранее Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование Украины с КНР и Францией. Он назвал предложения Бразилии и Китая по Украине шагом к миру.