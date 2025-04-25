Финские ученые установили, как тусовочный образ жизни скажется после 36 лет

Финские ученые выявили вспышку болезней от вредных привычек в молодости к 36 годам

Tекст: Ирма Каплан

Финские ученые из Университета прикладных наук Лауреа обнаружили связь между образом жизни в молодости и состоянием здоровья после 30 лет. Выяснилось, что к 36 годам побочные эффекты от тусовочного образа жизни окажутся гораздо серьезнее, чем необходимость провести день в постели, пишет Independent.

Исследователи десятилетиями наблюдали за более чем 370 людьми 1959 года рождения до их шестидесятилетия, изучая, как злоупотребление алкоголем, курение и отсутствие физической активности влияют на их здоровье. Участники проходили медосмотры в 27, 36, 42, 50 и 61 год, а с 42 лет – комплексные медобследования, на основе которых ученые сделали выводы.

«Ведя здоровый образ жизни, человек может снизить риск развития заболеваний сердца, онкологии и вероятность ранней смерти. Наши результаты подчеркивают важность борьбы с опасным для здоровья поведением как можно раньше», – отметила автор исследования, опубликованного в журнале Annals of Medicine доктор Тииа Кекалаинен.

Ученые выявили, что вредные привычки приводят к более высокому уровню развития депрессии, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких и преждевременной смерти. Эти итоги наблюдений отражались на здоровье обследуемых на протяжении 40, 50 и 60 лет.

Причем отсутствие физических упражнений было связано с плохим физическим здоровьем, курение – с проблемами психического здоровья, а чрезмерное употребление алкоголя было связано с ухудшением как психического, так и физического здоровья.

По словам ученых, исследование продемонстрировало важность сокращения потребления алкоголя и отказа от курения до наступления среднего возраста, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем на десятилетия вперед.

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При этом газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, сколько яиц можно есть каждый день без вреда для здоровья.