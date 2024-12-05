Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине
Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».
Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.
Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.
По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.
Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.
«Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.