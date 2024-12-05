Tекст: Александра Юдина

По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

«Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.