Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Axios: Возможный новый глава Пентагона скептически оценил помощь Украине
Губернатор Флориды Рон Десантис, который может быть предложен Дональдом Трампом на роль министра обороны, выразил скептицизм относительно помощи Украине, предпочитая сосредоточиться на противодействии Китаю.
Как пишет Axios, Десантис во многом разделяет внешнеполитические взгляды Трампа, особенно в отношении скепсиса по поводу поддержки Киева. Он считает, что внешняя политика США должна быть направлена на укрепление позиций в Тихоокеанском регионе и противодействие влиянию Китая, а не на украинский вопрос, передает ТАСС.
Отмечается, что Десантис может сыграть ключевую роль в формировании новой внешнеполитической стратегии США, если возглавит Пентагон. Такая стратегия предполагает сосредоточение на азиатско-тихоокеанском направлении, что может значительно изменить текущие приоритеты американской внешней политики.
Ранее сообщалось, что Десантис был в списках кандидатов на должность министра обороны, ранее представленных Трампу его переходной командой, однако республиканец остановил свой выбор на журналисте телеканала Fox News Пите Хегсете.