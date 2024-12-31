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    Новый год – время веры в лучшее
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 22:20 • Новости дня

    Ирландский журналист рассказал о лжи Запада в 2024 году

    Ирландский журналист Боуз рассказал о лжи западных элит в 2024 году

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года, обвинив западные элиты в обмане населения по ключевым событиям, включая помилование Хантера Байдена, здоровье президента США и ситуацию на Украине.

    Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для западной аудитории в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Он заявил, что население Запада вводят в заблуждение по многим важным вопросам, передает РИА «Новости».

    «Вам лгали о помиловании Хантера, о Путине, о здоровье Байдена, о проигрыше Трампа и о «победе Украины», – заявил журналист. Он подчеркнул, что западным гражданам лгали практически обо всех значимых событиях года.

    Боуз также отметил, что эти обманные нарративы формируют негативное восприятие России и влияют на внутренние политические процессы в США и Европе. Он уверен, что истинная информация намеренно скрывается от общественности, чтобы манипулировать мнением граждан в угоду интересам властвующих элит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия завершила год волной успешных наступлений.

    30 декабря 2024, 11:56 • Новости дня
    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США

    Захарова объяснила полет спецборта из России очередной ротацией дипломатов

    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что полет спецборта в США связан с плановой ротацией российских дипломатов, осуществленной в конце декабря.

    По ее словам, этот полет был частью плановой ротации российских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях появились сообщения, что российский спецборт провел в США два дня. Согласно данным сервиса FlightRadar, 25 декабря самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после небольшого перерыва, в Вашингтон.

    Последний этап полета состоялся 28 декабря, когда самолет вернулся из Вашингтона в Нью-Йорк и оттуда направился обратно в Москву. Захарова подтвердила, что эти перемещения являются стандартной процедурой для обновления состава дипломатического представительства России в США.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США одобрили кандидатуру нового посла России, который прибудет в Вашингтон после инаугурации президента Дональда Трампа.

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    30 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин поздравил Орбана, Вучича и Эрдогана с Новым годом
    Путин поздравил Орбана, Вучича и Эрдогана с Новым годом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам. Из стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщила пресс-служба Кремля.

    Также традиционно Путин направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин поздравил представителей стран БРИКС, включая лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Среди адресатов также главы стран Глобального Юга и Востока, а также большинство лидеров СНГ и Южной Осетии.

    Из стран НАТО поздравления получили Орбан, Эрдоган и Фицо. Последний не был включен в изначально объявленный список, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поздравление ему также было отправлено. «Фицо тоже поздравил», – сказал он, передает ТАСС.

    Среди получателей поздравлений также Папа Римский Франциск и ряд бывших иностранных лидеров. В список вошли экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро из Кубы и бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

    Ранее Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Коментарии (5)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

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    29 декабря 2024, 20:54 • Новости дня
    Путин починил часы с помощью ручки во время саммита ЕАЭС в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите ЕАЭС с помощью ручки смог починить свои наручные часы, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который прошел на прошлой неделе в Москве, Владимир Путин самостоятельно починил свои наручные часы. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Зарубина, президент использовал ручку в качестве инструмента для устранения неисправности. При этом, по наблюдениям журналиста, российский лидер внимательно следил за ходом заседания.

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    29 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Алиев в ходе беседы в субботу продолжили обсуждение вопросов, касающихся недавнего крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Песков отметил, что оба лидера уделили внимание различным аспектам этой трагедии, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, но отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    29 декабря 2024, 21:53 • Новости дня
    МИД назвал «зачисткой от неугодных» блокировку Telegram-каналов российских каналов

    Захарова назвала блокировку Telegram-каналов российских СМИ политической цензурой Запада

    Tекст: Вера Басилая

    В странах «коллективного Запада» продолжается планомерная зачистка информационного пространства от любых неугодных источников информации, под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства. Под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, таких как РИА Новости, RT и «Российская газета». Пользователи получают уведомления о блокировке якобы из-за «нарушений местного законодательства», однако суть нарушений не уточняется, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова заявила, что Россия расценивает эти шаги, ка, как политическую цензуру и укрепление курса западных стран на подавление инакомыслия. Блокировки нарушают фундаментальные права граждан на свободное выражение мнения и объективное представление о мировых событиях, отметили в МИД России.

    Министерство требует реакции от международных организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО. Также ожидается реакция от нового Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

    В заявлении подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право на симметричные ответные меры.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    29 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-президента США Джимми Картера

    Джимми Картер, 39-й президент США, умер в возрасте 100 лет в Джорджии

    Tекст: Денис Тельманов

    Джимми Картер, бывший президент США, умер на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, как сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post сообщила, что 39-й президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Смерть бывшего лидера произошла в его доме в штате Джорджия. Сообщение о его кончине подтвердил сын экс-президента Джеймс Картер.

    Картер занимал пост президента с 1977 по 1981 год. За время своего единственного срока он добился значительных внешнеполитических успехов, включая посредничество в заключении Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем. После окончания президентства он активно занимался благотворительной деятельностью и стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2002 году.

    Как пишет The Atlanta Journal-Constitution, Картер изменил представление о жизни президентов после завершения их полномочий. Он продолжал участвовать в общественной жизни, занимаясь защитой прав человека и борьбой с бедностью.

    В июле, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в интернете появилась информация о якобы смерти бывшего президента США Джимми Картера, которую изначально опубликовала американская крайне правая активистка Лора Лумер, но вскоре удалила публикацию после критики за распространение непроверенной информации.

    Ранее. Дональд Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал, переданный Панаме Джимми Картером. Трамп выразил недовольство условиями его использования, и подчеркнул, что при передаче канала Джимми Картером управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал, назвав их проявлением исторического невежества и заявил, что канал останется под контролем Панамы.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    28 декабря 2024, 23:18 • Новости дня
    Шольц рассказал о ноябрьском разговоре с Путиным

    Шольц рассказал, что в ноябрьском разговоре заявил Путину о готовности поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ноябрьском разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.

    «Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Шольц отметил, что поддержка Украины со стороны Германии только в рамках военной помощи оценивается в 28 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин и Шольц впервые за два года провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина. Позже Шольц назвал правильным решение совершить этот звонок и заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России. Путин сообщил, что участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

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    30 декабря 2024, 03:16 • Новости дня
    Число жертв торнадо в США достигло четырех

    CBS: число погибших от торнадо в южных штатах США увеличилось до 4 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Четыре человека погибли в результате серии торнадо, пронесшихся по южным штатам США, среди которых Техас, Миссисипи и Северная Каролина, где на автомобиль одного из погибших упало дерево.

    Число погибших в результате мощных торнадо, ударивших по шести южным американским штатам, возросло до четырех, передает CBS со ссылкой на официальные данные. Ранее сообщалось о двух погибших, но в результате стихии пострадали еще два человека.

    Телеканал отмечает, что губернатор Миссисипи Тейт Ривз подтвердил смерть еще одного жителя штата. В какой-то момент порядка 100 тыс. жителей региона оставались без электричества, позже эта цифра снизилась до 65 тыс. В Северной Каролине жертвой стал человек, на автомобиль которого упало дерево.

    По данным CBS, на минувших выходных в штатах Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина и Техас было зафиксировано не менее 38 торнадо. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре и оставила тысячи людей без света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на улицах и в домах городов Флориды были замечены крокодилы, вытесненные из среды обитания ураганом «Милтон». Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели десяти человек в результате урагана «Милтон». Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье Флориды, оставив без электричества более 1,1 млн жителей.

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    29 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России

    Washington Post увязала желание Трампа присоединить Гренландию к США с «миссией по противодействию России и Китаю»

    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России
    @ shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.

    «Это не какое-то необдуманное решение, во всем этом есть связующая нить, – приводит Washington Post слова одного из чиновников. – Трамп знает, за какие рычаги дергать». По словам представителя переходной администрации Трампа, речь идет о «всеобъемлющей миссии по противодействию России и Китаю», пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений.

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    29 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в умственных способностях чиновников США из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов.

    В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил, что продолжение выделения денег, когда основная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, не даст значительных результатов.Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов, передает РИА Новости.

    Он отметил, что западные политики не осознают, что деньги не могут решить проблемы Киева. Он подчеркнул, что это вызывает у него одно из самых тяжелых и мучительных впечатлений при освещении конфликта на Украине.

    По словам Дэвиса, лидеры, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, «не могут понять элементарных вещей».

    Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 млрд долларов до ухода действующего главы государства в январе.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

    Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.

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