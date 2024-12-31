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Ирландский журналист рассказал о лжи Запада в 2024 году
Ирландский журналист Боуз рассказал о лжи западных элит в 2024 году
Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года, обвинив западные элиты в обмане населения по ключевым событиям, включая помилование Хантера Байдена, здоровье президента США и ситуацию на Украине.
Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для западной аудитории в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Он заявил, что население Запада вводят в заблуждение по многим важным вопросам, передает РИА «Новости».
«Вам лгали о помиловании Хантера, о Путине, о здоровье Байдена, о проигрыше Трампа и о «победе Украины», – заявил журналист. Он подчеркнул, что западным гражданам лгали практически обо всех значимых событиях года.
Боуз также отметил, что эти обманные нарративы формируют негативное восприятие России и влияют на внутренние политические процессы в США и Европе. Он уверен, что истинная информация намеренно скрывается от общественности, чтобы манипулировать мнением граждан в угоду интересам властвующих элит.
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