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    Новый год – время веры в лучшее
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину
    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов
    Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 21:12 • Новости дня

    Путин поздравил участников СВО с Новым годом

    Песков: Путин тепло поздравил с Новым годом всех участников СВО и поблагодарил за службу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, поблагодарив военнослужащих за их службу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В своем поздравлении Путин поблагодарил военнослужащих за их службу и выразил теплые пожелания в преддверии праздника, передает ТАСС.

    «Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников СВО»,  сообщил Песков.

    Кроме того, президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих Вооруженными Силами России о текущем состоянии специальной военной операции.

    Песков отметил, что Путин как верховный главнокомандующий регулярно получает информацию о продвижении операции.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за их достижения.

    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 17:02 • Новости дня
    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области

    Опубликованы кадры уничтожения колонны HIMARS в Херсонской области

    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия уничтожила колонну HIMARS ВСУ в Херсонской области с помощью ОТРК «Искандер-М», сообщили военкоры.

    Российская армия нанесла удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины, в Херсонской области. Как пишет Лента.ру, атака была запечатлена на видео и размещена в Telegram-канале Lostarmour.

    Согласно предоставленным данным, российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс для уничтожения колонны противника. Съемка была осуществлена средствами объективного контроля, которые зафиксировали поражение цели.

    По данным «Sputnik. Ближнее зарубежье», для уничтожения колонны HIMARS использовались несколько ракет ОТРК «Искандер-М». Они были оснащены осколочно-фугасной и кассетной боевой частью, что позволило эффективно ликвидировать цели на земле.

    Ранее ВС России нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 31 декабря удар был нанесен по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС Украины, что сопровождалось мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    31 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине

    ООН сообщила о пытках и жестоком обращении с военнопленными России на Украине в 2024 году

    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что из 25 этих военнопленных, находившихся в украинских местах заключения, 14 подверглись сексуальному насилию. Только один из опрошенных пленных не сообщил о жестоком обращении, передает РИА «Новости» .

    В докладе также отмечается, что раненых российских солдат убивали беспилотники FPV, что квалифицируется как военное преступление. УВКПЧ подтвердило четыре инцидента, зафиксированных на видео, в которых беспилотники атаковали и убили трех российских и одного украинского военнослужащего. Один из примеров включает видеозапись, где видно, как беспилотник нацеливается и убивает тяжелораненого российского солдата, который лежал без оружия.

    УВКПЧ напоминает, что согласно международному гуманитарному праву, нападение на вышедшего из строя человека является серьезным нарушением и квалифицируется как военное преступление. Однако доклад не уточняет, кто несет ответственность за атаки беспилотников на раненых солдат.

    Ранее комиссия СПЧ ООН заявляла о случаях жестокого обращения украинских солдат с российскими военнопленными, однако Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих военнослужащих.

    Ранее российский военнослужащий Виктор, побывавший в плену у украинских военных, рассказал о пытках, включая вырезание буквы Z на груди.

    ООН фиксировала массовые пытки российских пленных на Украине, установив, что более половины российских военнопленных подвергались подобным действиям.

    В ООН сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    31 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
    Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силами Черноморского флота и ПВО России уничтожены восемь безэкипажных катеров и 103 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается об уничтожении восьми безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.

    В общей сложности было уничтожено 103 беспилотника самолетного типа, из которых 68 находились вне зоны проведения специальной военной операции. Также оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

    По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотник, 590 ЗРК, 20 120 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 104 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил, сбив четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил полигон Южного военного округа, где изучил организацию боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота.

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    31 декабря 2024, 07:50 • Новости дня
    Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

    ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа, сообщил губернатор Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    31 декабря 2024, 05:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

    Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, что стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Как сообщает РИА «Новости», председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом. Центральное телевидение Китая передало, что они обменялись поздравлениями 31 декабря.

    По словам главы КНР, Россия и Китай «всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон».

    Кроме того, по словам Си Цзиньпина, политическое доверие между Китаем и Россией «постоянно выходит на новый уровень».

    Руководитель Китая напомнил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью запущен в эксплуатацию. Кроме того, по его словам, все больше наглядных результатов дает практическое сотрудничество двух стран в различных областях.

    По оценкам Си Цзиньпина, важную роль в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем сыграл успешный старт Годов культуры.

    «Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга», – отметин китайский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент РФ Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления нескольким зарубежным лидерам, среди которых из стран НАТО были только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства в 2025 году. Кроме того, Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    31 декабря 2024, 20:09 • Новости дня
    Российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО

    Российский военнослужащий спас наемника Дэвиса при обстреле в районе Торецка

    Tекст: Вера Басилая

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

    Дэвис, раненный в результате атаки украинского беспилотника, несколько недель скрывался в блиндаже, лишь изредка выходя за едой. Во время одного из таких выходов он укрылся в близлежащем здании из-за начавшегося обстрела.передает РИА «Новости».

    Британец рассказал, что, услышав взрывы, забежал в здание, где встретил российского солдата.

    «Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрее, сюда!» Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», – отметил Дэвис.

    Позднее российский солдат предложил наемнику сигарету, увидев, что тот не представляет угрозы.

    Дэвис призвал граждан западных стран не приезжать на Украину, предупреждая, что они могут погибнуть. «Вы все умрете, и ничего хорошего в этом нет», – заключил он в своем обращении.

    Ранее Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Сам Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание. Кроме того, наемник оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони.

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    31 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
    Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством.

    Путин в целом одобрил предложенные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития до 2030 года, следует из перечня поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС. Однако он поручил доработать эти показатели, чтобы они учитывали текущие реалии и вызовы.

    Российский лидер рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг реализации национальных проектов и наладить механизм обратной связи с гражданами, передает РИА «Новости».

    Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2025 года и затем обновляться каждые полгода. Ответственным за выполнение назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.

    Также президент поручил Счетной палате провести анализ реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов. Результаты анализа должны быть представлены в правительство для дальнейшего планирования новых национальных проектов.

    Напомним, Путин дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году. Президент также поручил правительству и комиссиям Государственного Совета обеспечить мониторинг мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми. Кроме того, Путин поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации для обеспечения технологического лидерства России.

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    31 декабря 2024, 06:26 • Новости дня
    Апелляционный суд утвердил приговор Панину за оправдание терроризма

    Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Панину за оправдание теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма, оставив приговор без изменения, включая шесть лет колонии.

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину, передает РИА «Новости». Панин обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщил источник агентства, «приговор оставлен без изменения».

    Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также на три года ему запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания связан с размещением в октябре 2022 года в Telegram-канале сообщений, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

    Панин находится в международном розыске. Его имя внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Максимальное наказание по его статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Расследование дела в отношении Панина об оправдании терроризма завершено, о чем сообщили в прокуратуре Москвы. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен заочный приговор Панину по этому делу.

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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    31 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Путин заявил о развитии диалога с Туркменией

    Путин отметил углубление стратегического партнерства с Туркменией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Туркменией развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, подчеркивая успешность двустороннего торгового оборота и совместных проектов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Туркменией успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, сообщает «Нейтральный Туркменистан». Он отметил положительную динамику двустороннего торгового оборота и реализацию перспективных совместных проектов в промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

    «Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе», – приводит издание слова российского президента.

    В своем новогоднем поздравлении Путин пожелал своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия расширила список стран, граждане которых могут получать единую электронную визу, добавив 11 новых государств, включая Барбадос и Туркмению. Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран. В рамках рабочего визита в Ашхабад Путин встретился с председателем Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества.

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    30 декабря 2024, 23:12 • Новости дня
    ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Льгове

    Многоквартирный дом во Льгове поврежден обстрелом ВСУ, жители расселяются

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела ВСУ во Льгове Курской области поврежден многоквартирный дом, жители разместились у родственников.

    В ходе ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом, передает РИА «Новости». Все жители этого дома отказались от размещения в пунктах временного размещения (ПВР) и предпочли расселиться по родственникам. В нескольких домах выбиты окна, повреждены стены.

    Александр Хинштейн, врио губернатора, поручил местным властям оказать помощь всем пострадавшим жителям, обеспечив их продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. По его словам, одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за ранений осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, но она отказалась от госпитализации. Ее лечение будет проводиться амбулаторно.

    Из-за обстрела пострадали две линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии на двух улицах. В настоящее время в большинстве домов электричество восстановлено. Газоснабжение поврежденного дома временно отключено, ремонт начнется после обследования территории саперами.

    На месте обстрела произошло возгорание двух зданий, которые были потушены силами МЧС. Аварийные и коммунальные службы работают на месте, стекла в домах временно затянуты пленкой. Завтра коммунальные службы начнут уборку улиц и засыпку воронок от взрывов. Хинштейн заверил, что ни один житель не останется без поддержки, несмотря на новогодние праздники, объявив, что региональное правительство будет работать без выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, что привело к ранению четырех человек. В 2024 году в Запорожской области произошло более 800 атак на гражданские объекты со стороны ВСУ, что вызвало более 240 пожаров из-за взрывоопасных предметов. Бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану предъявлены обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.

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