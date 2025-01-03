В Аргентине задержан обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction

В Аргентине задержали предполагаемого продавца наркотиков для погибшего солиста One Direction Лиама Пейна

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает интернет-портал Infobae, аргентинская полиция задержала Брайана Пайса, официанта, который обвиняется в продаже наркотиков британскому музыканту Лиаму Пейну. Бывший солист группы One Direction погиб в Буэнос-Айресе в октябре прошлого года.

Судебные органы ранее постановили взять под стражу как Пайса, так и сотрудника отеля, в котором проживал Пейн, по обвинению в снабжении певца наркотиками. Ожидается, что второй подозреваемый будет задержан в ближайшее время, отмечает ТАСС.

По версии следствия, Пайс доставлял Пейну кокаин как в день его трагической смерти, так и ранее.

Пейна обнаружили мертвым 16 октября. Он получил смертельные травмы в результате падения с высоты. Перед гибелью управляющий отеля сообщал в экстренные службы о постояльце в состоянии наркотического опьянения.

В деле о смерти Пейна фигурируют пять обвиняемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лиам Пайн, бывший участник группы One Direction, трагически погиб, упав с высоты третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Трем лицам предъявлены обвинения в связи с его смертью в Аргентине, среди них был сопровождающий музыканта в Буэнос-Айресе.