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В Аргентине задержан обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction
В Аргентине задержали предполагаемого продавца наркотиков для погибшего солиста One Direction Лиама Пейна
Правоохранительные органы Аргентины задержали Брайана Пайса по подозрению в продаже наркотиков солисту One Direction Лиаму Пейну, погибшему в октябре от падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе.
Как сообщает интернет-портал Infobae, аргентинская полиция задержала Брайана Пайса, официанта, который обвиняется в продаже наркотиков британскому музыканту Лиаму Пейну. Бывший солист группы One Direction погиб в Буэнос-Айресе в октябре прошлого года.
Судебные органы ранее постановили взять под стражу как Пайса, так и сотрудника отеля, в котором проживал Пейн, по обвинению в снабжении певца наркотиками. Ожидается, что второй подозреваемый будет задержан в ближайшее время, отмечает ТАСС.
По версии следствия, Пайс доставлял Пейну кокаин как в день его трагической смерти, так и ранее.
Пейна обнаружили мертвым 16 октября. Он получил смертельные травмы в результате падения с высоты. Перед гибелью управляющий отеля сообщал в экстренные службы о постояльце в состоянии наркотического опьянения.
В деле о смерти Пейна фигурируют пять обвиняемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лиам Пайн, бывший участник группы One Direction, трагически погиб, упав с высоты третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Трем лицам предъявлены обвинения в связи с его смертью в Аргентине, среди них был сопровождающий музыканта в Буэнос-Айресе.