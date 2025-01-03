Патриарх Кирилл поблагодарил верующих на Украине за верность православию

Патриарх Кирилл выразил благодарность верующим УПЦ за верность в условиях гонений

Tекст: Ольга Иванова

Патриарх Кирилл в своем Рождественском послании, опубликованном на епархиальных и приходских ресурсах Русской православной церкви, выразил особую благодарность священнослужителям и верующим на Украине, которые продолжают хранить верность церкви в условиях гонений. Он отметил, что многие из них совершают пастырское служение с риском для жизни и здоровья, сообщает ТАСС.

«Особую благодарность выражаю всем, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни и здоровья продолжает хранить верность каноническому православию, кто безбоязненно идет по пути исповедничества, претерпевает поношения и скорби за Христа и за церковь», – говорится в обращении патриарха.

Патриарх также подчеркнул духовное единство православных России и Украины, несмотря на все испытания. Он отметил, что «силы зла» ополчились на православие, сея вражду и ненависть, но, несмотря на это, православные остаются духовно едины. Предстоятель Русской церкви выразил уверенность в том, что усилия противников православия будут посрамлены, как это происходило в прошлом.

На Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. Власти лишают церковь права на аренду земли под храмами, при поддержке властей раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы и нападают на священников, против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и вводят санкции. Закон о запрете канонической УПЦ вступил в силу 23 сентября, однако, по данным Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ остаются 5-6 млн жителей страны.