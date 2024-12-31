Юрист рассказал, кто должен срочно заменить водительские права в 2025 году

Юрист Хаминский заявил, что водители с истекшими правами в январе 2022 года обязаны заменить их в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

Юрист Александр Хаминский подчеркнул, что, хотя правительство продлило действие удостоверений на три года, многим водителям кажется, что срок продлен на шесть лет, что является ошибкой.

Водителям, чьи права истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, предоставлена возможность продлить их действие еще на три года. Тот же механизм действует для прав, чей срок истекает с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Однако многим водителям требуется разъяснение, чтобы избежать путаницы и вовремя обновить документы, передает РИА «Новости».

Хаминский отметил, что для получения нового удостоверения необходимо подать заявление, справку о здоровье и квитанцию об оплате госпошлины. Процедура в ГИБДД занимает один день, тогда как в МФЦ может длиться до девяти дней. Также он предупредил, что за езду с истекшими правами водителей ожидает штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Особое внимание следует уделить владельцам автомобилей, которые передают управление третьим лицам. Если у такого водителя истек срок действия прав, владелец автомобиля может быть оштрафован на 30 тыс. рублей за передачу управления лицу с недействительными документами.

Ранее в ГАИ предупредили, что в следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны будут заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину.

До этого в ГАИ Москвы рассказали о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.