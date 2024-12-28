Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Елка желаний»
Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Елка желаний», организовав для них поездку на Кремлевскую елку, в «Москвариум» и посещение «Союзмультфильма».
Во время акции «Елка желаний» премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечты детей. Они посетили кремлевскую елку и «Москвариум», где их впечатлили скаты и акула-молот, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.
На встрече с Мишустиным дети выразили благодарность за организацию праздника. Артем поздравил главу правительства с наступающим Новым годом, на что премьер -министр ответил взаимными поздравлениями и поддержал мальчика.
Во время визита в «Союзмультфильм» ребята узнали о различных анимационных техниках: традиционных рисованных, различных видах перекладки, пластилиновой, кукольной. Им показали, как оживают куклы из будущих мультфильмов, и они сами попробовали себя в роли аниматоров, создали свой короткометражный фильм. В завершении осмотра студии глава правительства вместе с ребятами посмотрел мультфильмы.
В конце визита им показали мультфильмы студии «Простоквашино» и «Чемпионы». Кроме того, Михаил Мишустин подарил детям новогодние подарки.
Ранее 12-летняя Таисия Леонова из Подмосковья узнала из телевизионного репортажа о том, что ее открытка с мечтой посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева была выбрана президентом Владимиром Путиным на «Елке желаний».
Члены правительства также приняли участие в новогодней акции «Елка желаний».