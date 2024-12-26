Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.3 комментария
Члены правительства приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»
Члены правительства продолжают участвовать в новогодней благотворительной акции «Елка желаний»: вице-премьер Юрий Трутнев передаст 13-летнему Ростиславу из Сочи комплект спортивной формы для тхэквондо, а Татьяна Голикова подарит 12-летней Кристине из Воронежской области скрипку.
Правительство продолжает участвовать в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.
Так, вице-премьер Юрий Трутнев подарит 13-летнему Ростиславу из Сочи комплект спортивной формы для занятий тхэквондо. Также он организует поездку на Байкал для 13-летней Милены из ДНР и поможет девятилетнему Никите из Сочи попробовать себя в роли военного.
12-летняя Наталия из Амурской области загадала: «Здоровья всем людям и красивую мягкую игрушку», и Трутнев пообещал исполнить ее мечту.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подарит 12-летней Кристине из Воронежской области скрипку.
Министр спорта Михаил Дегтярев исполнит сразу семь детских желаний, включая встречу 14-летнего Евгения с известными волейболистами и полет 13-летнего Ильи из Чебоксар в аэротрубе.
Девятилетняя москвичка Василиса встретится с гимнастками Ариной и Диной Авериными, а пятилетний Руслан из Ижевска получит в подарок шведскую стенку, 14-летняя Ладаслава из Перми получит хоккейный нагрудник, а 14-летняя Валерия из Нижнего Новгорода отправится на ледовое шоу с участием Александры Игнатовой, где девочка сможет взять у нее автограф,12-летнего Павла из Нижнего Тагила прокатят на ретроавтомобиле.
Министр юстиции Константин Чуйченко предоставит 14-летнему Сергею из Щелкова возможность почувствовать себя машинистом электропоезда, а 12-летней Александре из Петербурга подарит хоккейные щитки.
Глава МЧС Александр Куренков исполнит мечту девятилетнего Димы из Петербурга стать пилотом вертолета и подарит 13-летнему Тиграну кемпинговую палатку.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин организует для 12-летней Дарьи поход в цирк на Цветном бульваре, а четырехлетнему Роме из Москвы поможет познакомиться с профессией тракториста. Для девятилетней Евы из Херсонской области министр приготовил танцевальный коврик.
Ранее десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.