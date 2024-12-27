Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Школьница узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»
Школьница из Подмосковья узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»
Двенадцатилетняя Таисия Леонова из Подмосковья узнала из телевизионного репортажа о том, что ее открытку с описанной в ней мечтой посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева была выбрана президентом Владимиром Путиным на «Елке желаний».
Девочка из Московской области в свой день рождения узнала, что российский лидер выбрал открытку с ее мечтой на «Елке желаний», передает ТАСС.
Таисия мечтала посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева и увидеть работу артистов.
Девочку вместе с семьей пригласили в здание Государственного академического ансамбля народного танца Моисеева, она познакомилась с народной артисткой России Еленой Щербаковой. Ей также показали кабинет Игоря Моисеева и провели экскурсию, а также организовали мастер-класс от артистов балета.
Таисия рассказала, что в прошлом году ее заявку на «Елке желаний» не выбрали. Однако в этом году, решив написать желание, она выбрала то, что самостоятельно осуществить не могла бы.
«Ощущения трудно описать, это и восторг, и шок», – поделилась девочка, описывая свои эмоции после телефонного разговора с президентом.
Накануне президент пообщался с 12-летней Таисией Леоновой. Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у девочки ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.