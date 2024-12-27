Школьница узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»

Школьница из Подмосковья узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»

Tекст: Александра Юдина

Девочка из Московской области в свой день рождения узнала, что российский лидер выбрал открытку с ее мечтой на «Елке желаний», передает ТАСС.

Таисия мечтала посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева и увидеть работу артистов.

Девочку вместе с семьей пригласили в здание Государственного академического ансамбля народного танца Моисеева, она познакомилась с народной артисткой России Еленой Щербаковой. Ей также показали кабинет Игоря Моисеева и провели экскурсию, а также организовали мастер-класс от артистов балета.

Таисия рассказала, что в прошлом году ее заявку на «Елке желаний» не выбрали. Однако в этом году, решив написать желание, она выбрала то, что самостоятельно осуществить не могла бы.

«Ощущения трудно описать, это и восторг, и шок», – поделилась девочка, описывая свои эмоции после телефонного разговора с президентом.

Накануне президент пообщался с 12-летней Таисией Леоновой. Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у девочки ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.