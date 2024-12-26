Фонд президентских грантов признан самым полезным институтом для россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса населения, проведенного в 2024 году Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Опрос показал, что 67% руководителей НКО считают Фонд президентских грантов одним из самых полезных общественных институтов, а 76% высоко оценивают его эффективность, при этом доверие к нему выражают 94% участников опроса.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова отметила, что доля организаций, обращающихся к президентским грантам как источнику средств, выросла с 13% до 37% за последние три года. Она подчеркнула, что НКО активно диверсифицируют свои источники финансирования.

Согласно опросу, 53% россиян имеют представление о деятельности фонда, при этом 40% из них скорее доверяют ему. Чаще всего о фонде знают люди с высшим образованием и те, кто занимает руководящие должности. Информированность о фонде также выросла с 48% до 53% за год.

Из тех, кто знаком с деятельностью фонда, 37% оценивают его эффективность как высокую. Уровень доверия и оценки эффективности снизились по сравнению с прошлым годом, но за последние пять лет наблюдается в целом положительный тренд.

Опрос проводился Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Сбор данных проводился в период с 10 по 17 сентября 2024 года методом телефонного интервью. Опрашивалось городское и сельское население в возрасте от 18 лет и старше. Был опрошен 2001 респондент.