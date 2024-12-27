  • Новость часаПарламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. президента Хан Док Су
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    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу
    Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам
    ЕС решил ввести санкции против «теневого флота» России
    Лукашенко озвучил количество комплексов «Орешник» для Белоруссии
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    Медведев: Отказ норвежского судна спасти россиян прощать нельзя
    Польша решила разработать собственную баллистическую ракету
    Доля доллара в мировых резервах упала до минимума с 1995 года
    В Анапе открыли штаб для отлова пострадавших от мазута птиц
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    5 комментариев
    27 декабря 2024, 09:59 • Новости дня

    Володин: Госдума включит вопрос о нагрузке школьников в приоритеты на 2025 год

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума планирует в 2025 году рассмотреть вопрос о чрезмерной учебной нагрузке школьников в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что планируется совместная работа с правительством по разработке необходимых решений.

    Володин отметил, что школьники проводят за учебой от восьми до десяти часов в день. Основные причины такой инициативы включают сложные домашние задания, их объем, перегруженное расписание, количество изучаемых предметов, шестидневную учебную неделю и обучение во вторую смену.

    По словам председателя Госдумы, более 10 тыс. комментариев россиян подтвердили проблему. Более 50% комментариев указывают на чрезмерную нагрузку.

    Ранее ВОЗ выразила обеспокоенность ростом нагрузки на школьников и снижением поддержки в семье.

    26 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок

    Ростовский курьер-стример рассказал о заработке в 150 тыс. в месяц

    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Ростове-на-Дону курьер Яндекс.Еды Иван Меладзе развозит на электровелосипеде заказы клиентам в прямом эфире собственного канала на Twitch. В четверг аудитория стрима ростовского стримера превышала 1,1 тыс. зрителей единовременно. Во время трансляции Иван рассказывал зрителям о себе, своем заработке и планах на будущее.

    Профессиональный курьер из Ростова-на-Дону Иван с шестилетним опытом уже не первый год в режиме реального времени показывает свой рабочий день – проводит онлайн-трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch под ником Ваня Меладзе. На его канале более 19 тыс. подписчиков, а на самих стримах присутствуют более тысячи зрителей единовременно. «Очень люблю Ростов, мой любимый город, отсюда я родом. Как говорится, где родился, там и пригодился», – говорит молодой человек.

    Работнику 30 лет, на вопросы об образовании он шутливо отвечает, что получил бакалавра по курьерскому мастерству Ростовской области. «Вот не будете учиться, будете со мной работать», – смеется Иван.

    По его словам, в час ему удается выполнить 1-2 заказа и заработать от 400 до 600 рублей. В день он работает 4–8 часов. Заработок зависит от заказов, километража и коэффициента спроса в городе. В месяц итоговая сумма варьируется от 100 до 150 тыс. рублей, однако это при условии, что он работает почти каждый день. Выходные берет изредка. «Максимум зарабатывал 150. Мог бы и больше, но лень. Я мог бы поднять где-то 200 тысяч, если бы на мопеде был», – делится молодой человек.

    Сейчас он развозит заказы на электровелосипеде модели 2023 года, который, к слову, приобрел со своего заработка. Помимо этого, ему удалось накопить на поездку в Турцию и смартфон iPhone 15, на который он и начал стримить. Телефон, с которого ведется трансляция, молодой человек прикрепляет к своему телу, и он все время подключен к портативному аккумулятору. Заказы принимает со второго, личного телефона.

    К стримингу доставщик относится как к хобби. Денег с платформы Twitch за количество зрителей и подписчиков, а также рекламы он не получает, зато «копеечка» приходит от самих подписчиков напрямую через донаты. Однако их молодой человек «откладывает на процент». Вопросы от зрителей ему прямо во время передвижения между объектами зачитывает бот в режиме онлайн с небольшой задержкой.

    Работа Ивану очень нравится, а больше всего в ней привлекает легкость и большой заработок. «Кайфую, катаюсь, деньги получаю, сам себе директор, сам себе начальник, как от этого можно устать? Я кайфую! Тем более я еду приношу, людей радую», – делится стример со своими зрителями. Также он рассказал, что его главная цель – накопить на путешествие по миру.

    Ранее сообщалось, что во второй половине декабря курьерские услуги могут подорожать в полтора-два раза, что вызвано острой нехваткой кадров и высоким спросом, особенно в Москве. Прогнозируемые экспертами зарплаты курьеров в столице достигли 300 тыс. рублей.

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    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 11:45 • Новости дня
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ Кабанов предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дед Мороз и Снегурочка являются общей традиционной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Всем, кому претят российские ценности и образ жизни, стоит покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Член СПЧ резко отреагировал на высказывание зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что верующие мусульмане должны относиться к Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы.

    «Мы еще с детства и наши дети сейчас знаем, что Дед Мороз со Снегурочкой есть и будут! Они есть в наших культуре и традициях, волшебных детских сказках и воспоминаниях. Это наша общая традиционная ценность, не первый век передаваемая из поколения в поколение. А тот, кто это отрицает и призывает к отрицанию других, является откровенным недругом», – написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

    Он призвал тех, кому претят ценности и образ жизни в России, уехать в страны без Деда Мороза.

    «Возможно, даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», – предложил Кабанов.

    Муфтий Москвы Аляудинов призвал молиться о мире, благополучии и говорить о своих желаниях Господу, а не Деду Морозу, которого, по его словам, следует «ассоциировать с вымышленными героями из мультфильмов».

    Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.

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    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК

    США санкциями сорвали перевод российского взноса в Международный комитет Красного Креста

    США заблокировали перевод российского взноса в МККК
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США незаконными санкциями против Газпромбанка заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает МИД РФ.

    Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел России заявило о блокировке перевода российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста из-за санкций, введенных Министерством финансов США против Газпромбанка в ноябре. В МИД подчеркнули, что такие односторонние меры наносят ущерб не только России, но и международным организациям, которым предназначены средства.

    В сообщении министерства особо отмечено, что препятствия для осуществления выплат в бюджеты ряда международных организаций стали результатом недавних санкций. «Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста», – заявили в министерстве.

    Эти действия США, по словам представителей МИД, являются примером неправомерного вмешательства и нарушают международные нормы. Россия, как подчеркнули в ведомстве, продолжает выполнять свои обязательства перед международными организациями, несмотря на внешние давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    26 декабря 2024, 17:57 • Новости дня
    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи

    Танкер Eagle S задержан в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей связи

    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи
    @ Andrey Arkusha/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.

    Финская полиция и пограничная служба задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, передает ТАСС.

    Танкер под названием Eagle S, принадлежащий компании Caravella, базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и является единственным судном в ее флоте. Правоохранительные органы заявили, что судно подозревается в причастности к повреждению кабеля Estlink 2 и двух других кабелей в Балтийском море.

    По данным отслеживания судов сервиса MarineTraffic, танкер Eagle S замедлил ход в момент, когда произошли повреждения кабелей. Это стало причиной задержания судна финской погранохраной, которая сопроводила его в территориальные воды Финляндии для дальнейшего расследования. Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что обсуждал инцидент с финской коллегой, и подчеркнул, что страны тесно сотрудничают в выяснении причин.

    Цахкна также отметил, что в последнее время в Балтийском море произошло слишком много инцидентов, и высказал предположение о возможной умышленной природе повреждений. На фоне этих событий 25 декабря аварийно отключен энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива.

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    26 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине

    Лавров раскрыл тайные обращения Франции к России по украинскому вопросу

    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция неоднократно обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу через закрытые каналы, исключая участие Киева, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что данные инициативы французской стороны предлагали обсуждение украинской ситуации без участия самого Киева, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что Франция стремится занимать активную позицию в различных международных вопросах, включая украинский кризис, и Россия приветствует такое желание. Однако он выразил сомнения относительно искренности этих инициатив и их возможных результатов. Министр также подчеркнул, что предложения французов по вопросу Украины поступали в обход широко провозглашаемого Западом принципа «ни слова об Украине без Украины».

    Ранее Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    26 декабря 2024, 13:34 • Новости дня
    Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

    Политолог Лукьянов предсказал успешную депортацию Зурабишвили из дворца президента Грузии

    Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У оппозиции Грузии остался последний шанс добиться существенного обострения в стране. В то же время правящей «Грузинской мечте» отступать некуда и невозможно. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранителей и тактики, которую изберет правительство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Напомним, грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции.

    «В Грузии складывается довольно непростая ситуация», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». Так, с одной стороны, оппозиция решила идти до последнего, уточнил он.

    «Логика понятна: для них это последний шанс добиться существенного обострения, из которого они рассчитывают под аккомпанемент поддержки Запада и беспорядков на улицах выйти победителями», – пояснил собеседник.

    С другой стороны, правящей партии «Грузинская мечта» «отступать некуда и невозможно», продолжил политолог. «Им надо довести до конца переходный период», – подчеркнул Лукьянов. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранительных органов и тактики, которую изберет правительство, считает спикер.

    «В случае с оппозицией понятно: им чем хуже – тем лучше. Вопрос в другом – сумеет ли «Грузинская мечта» обеспечить депортацию Саломе Зурабишвили из резиденции без серьезного конфликта и тем более кровопролития? Таким образом, задача одних – спровоцировать максимальные беспорядки, а задача других – свести это к техническому акту», – отметил аналитик.

    Прогнозировать развитие событий 29 декабря сложно. «Очевидно, что провоцирование ситуации будет очень настойчивым. Протестный сегмент общества сохраняется. Многое будет зависеть от того, насколько удастся его мобилизовать именно на, как выражается оппозиция, «защиту» Зурабишвили», – рассуждает Лукьянов.

    Если «Грузинской мечте» не удастся вывести ее под «белы ручки» из дворца, то это будет воспринято как поражение правительства и добавит адреналина и энтузиазма протестам, считает политолог. «В этом случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а затем власти изберут следующую тактику: пусть себе Зурабишвили сидит в резиденции, пока ей не надоест, но она уже никто», – допускает эксперт.

    «Конечно, подобный шаг будет рассматривать как некоторая слабина «Грузинской мечты». Но я все же думаю, что им удастся вывести Зурабишвили из дворца, вопрос только, какой ценой», – заключил Лукьянов.

    Ранее радикальная грузинская оппозиция заявила, что намерена препятствовать выселению Саломе Зурабишвили из президентского дворца после 29 декабря. Как сообщил один из ее лидеров Николоз Гварамия, «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание» в резиденции. Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она. По словам Долидзе, также обсуждается проведение в Грузии новых выборов.

    Оппозиция уже с 28 декабря намерена выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили, которая запланирована на 29 декабря. Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам, чтобы привезти в Тбилиси как можно больше сторонников.

    В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения Зурабишвили под стражу, если та откажется покидать резиденцию. По грузинским законам, она может получить до года тюрьмы. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия». Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    26 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Пашинян пригрозил бойкотом саммита ЕАЭС в Белоруссии
    Пашинян пригрозил бойкотом саммита ЕАЭС в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян после спора на заседании Высшего Евразийского совета (ЕАЭС) с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что армянская делегация может вовсе не участвовать в саммите ЕАЭС в Белоруссии.

    Об этом Пашинян сообщил в своем Telegram-канале, разместив фрагмент видеозаписи встречи, передает ТАСС.

    Армянский премьер заявил, что делегации из Армении могут участвовать в саммите в Белоруссии только дистанционно или вовсе не участвовать. «Делегации из Республики Армения будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в саммите ЕАЭС в Белоруссии», – написал он.

    Поводом для этого заявления стала дискуссия с Лукашенко, разгоревшаяся после того, как Пашинян объявил о дистанционном участии армянской делегации в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, намеченном на май 2025 года.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать доставку армянской делегации на предстоящий саммит ЕАЭС в Минск после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об участии в мероприятии по видеосвязи.

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    26 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин перед саммитом Евразийского экономического союза созвонился с 12-летней Таисией Леоновой из Московской области, передает ТАСС.

    Путин выполнил ее новогоднюю мечту в рамках акции «Елка желаний», выбрав ее письмо, в котором она загадала желание посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

    Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у Таисии ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.

    Ранее десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

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    26 декабря 2024, 21:37 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау

    В аэропорте Актау узнали о взрыве кислородного баллона перед падением самолета

    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Аэропорт Актау получил информацию от руководителя полетов «Ростов» о взрыве кислородного баллона на борту самолета.

    Аэропорт города Актау получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту самолета незадолго до его падения, передает ТАСС.

    Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге сообщил, что из-за этого инцидента пассажиры начали терять сознание. Сообщение о ЧП поступило от руководителя полетов «Ростов» в 10:53, который также запросил реанимацию по прибытии.

    Руководитель полетов «Казаэронавигации» немедленно оповестил все аварийные службы аэропорта. Были задействованы пожарные команды и медицинский персонал, которые готовились к прибытию аварийного судна в аэропорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в авиакатастрофе в Актау выживший пассажир отметил мужество стюардессы, которая помогала людям спастись. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в результате крушения этого самолета. Бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета обнаружили и передали для дальнейшего расследования причин катастрофы.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

    Коментарии (15)
    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

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    26 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    Лукашенко допустил размещение 10 комплексов «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко допустил размещение 10 комплексов «Орешник» в Белоруссии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», однако их количество может увеличиться в будущем, заявил президент страны Александр Лукашенко.

    Лукашенко в беседе с журналистом, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал «Юнашев Live», подчеркнул, что на данный момент обсуждается размещение именно десяти комплексов, однако не исключил, что в будущем число комплексов может быть увеличено по желанию России, передает ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли, подчеркнув ее уникальность и важность.

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