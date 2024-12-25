Путин предложил лидерам СНГ «сверить часы»

Путин призвал лидеров СНГ «сверить часы» по итогам года и планам на будущее

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече обсудить проделанную работу и наметить планы на будущее, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время», – заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.