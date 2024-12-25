Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Путин предложил лидерам СНГ «сверить часы»
Путин призвал лидеров СНГ «сверить часы» по итогам года и планам на будущее
Президент России Владимир Путин предложил на встрече лидеров стран СНГ обсудить текущие и предстоящие дела в уходящем году и поблагодарил их за встречу в Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече обсудить проделанную работу и наметить планы на будущее, передает РИА «Новости».
«Вместе с тем хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время», – заявил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.
Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.