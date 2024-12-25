Лавров заявил о готовности России помочь западным странам сэкономить на бункерах

Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве

Писатель Антоновский: Попытка навязать светскому государству нормы шариата провалилась

Tекст: Олег Исайченко

«Люди, которые не знакомы с деятельностью ДУМ, ошибочно воспринимают организацию как рупор мусульман. На деле речь идет о достаточно малочисленной группе», – отметил Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии». Он объясняет: у мусульман нет структуры, аналогичной Русской православной церкви, но вместо этого у них «множество муфтиятов разного толка».

«ДУМ – это шестая по численности прихожан организация. Она возникла как оппозиция Центральному духовному управлению мусульман, председателем которой является Талгат Таджуддин. В отличие от этой структуры, а также муфтиятов Северного Кавказа, которые окормляют коренных мусульман России: северо-кавказцев, татар, башкир – ДУМ свою паству ищет в мигрантах», – считает собеседник.

По мнению спикера, изначальная инициатива фетвы о многоженстве – это попытка «навязать светскому государству жесткие нормы шариата». Кроме того, разрешением мужчинам-мусульманам в России иметь до четырех жен ДУМ попыталось прощупать позицию общества и властей. Получив же отпор, организация решила отозвать разъяснение.

«Всем радикальным исламистам стоит помнить, что на каждое их предложение у нас есть решения Генпрокуратуры и Следственного комитета. Эти ведомства в нашем государстве намного сильнее, чем их пожелания», – предупредил спикер.

Легализация многоженства открыла бы «окно Овертона», считает Антоновский. «Нужно понимать, что мы живем в светском государстве, в котором есть определенные законы. Поддержка предложений, направленных на межрелигиозную и межнациональную рознь, недопустима», – заключил собеседник.

Ранее совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву, разрешающую религиозное многоженство. Как пояснил его председатель Шамиль Аляутдинов, решение принято в связи с реакцией российской общественности и информацией СМИ о том, что к отмене призвала Генпрокуратура. «Совет улемов ДУМ не видит смысла вступать в полемику», – заявил Аляутдинов.

Незадолго до этого Генпрокуратура направила ДУМ представление. Как сообщил источник РИА «Новости», близкий к надзорному ведомству, в документе речь шла о том, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

По словам собеседника агентства, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству России.

Напомним, на минувшей неделе широкий резонанс получило решение совета улемов ДУМ разрешить мужчнам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить в ещ еодин брак не разрешат.

Фетву раскритиковали правозащитники, депутаты и политологи. Так, бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить ДУМ на соблюдение закона. Политолог Илья Ухов заявил, что решение организации продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.