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Лавров заявил о готовности России помочь западным странам сэкономить на бункерах
Россия готова помочь жителям США и других западных стран сэкономить на постройке бункеров, покупаемых на случай ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Лавров заявил о готовности России помочь американцам и жителям других западных стран сэкономить на строительстве бункеров, передает ТАСС. По его словам, российская сторона готова предпринять меры, чтобы западные граждане не тратили свои средства на обустройство убежищ, которые они покупают на случай ядерной войны.
Лавров отметил, что Москва не заинтересована в нагнетании вопроса о рисках применения ядерного оружия и подчеркнул, что Россия следует формуле о невозможности победы в ядерной войне. «Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо исходим из формулы, что не может быть победителей в ядерной войне», – указал министр.
Тем не менее, Лавров предупредил, что никто не должен испытывать терпение России и ее решимость защищать национальные интересы всеми доступными средствами. «Я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что в США резко выросли продажи бункеров из-за страха ядерных атак.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, ради глобального доминирования.