Премию «Россия – страна возможностей» получили 99 финалистов

Tекст: Александра Юдина

В мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Из 99 финалистов, прошедших в финальный этап, 13 человек одержали победу в семи различных регионах страны. Троих участников отметили в специальных номинациях от партнеров – «Движения Первых», VK и Продюсерского центра «Интеграция». И всем 99 финалистам была вручена награда «За вклад в создание возможностей в России».

Премия проводится в России впервые и направлена на выявление и поддержку тех, кто содействует позитивным изменениям в обществе. В этом году на премию было подано 33795 заявок из 27 стран.

Финалистам открылись возможности для обмена опытом, участия в крупных событиях и образовательных программах от президентской платформы. Победители были выбраны по оценкам экспертного совета и результатам народного голосования.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил важность награды за создание возможностей в стране, подчеркнув, что это непростая работа, помогающая людям раскрыть свой потенциал.

Почетные гости церемонии, включая амбассадора премии Анну Пивоварову и ветерана специальной военной операции Никиту Кудинова, наблюдали за награждениями.

В число победителей вошли представители таких номинаций, как «Здравоохранение и медицина», «Инклюзия», «Информационные технологии», «Лидерство», «Медиа», «Наука и технологии», «Образование», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Спорт и уличная культура», «Творчество и искусство», «Туризм» и «Экология». Каждый победитель получит индивидуальный пакет поддержки и возможность стать амбассадором платформы.

Организатором Национальной Премии является платформа «Россия – страна возможностей». Идея премии, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была предложена выпускницей проекта «Мастера гостеприимства» Анной Пивоваровой.