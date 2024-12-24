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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    24 декабря 2024, 09:17 • Новости дня

    В Новосибирске начался суд над создателем канала «Синий кит»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению дела Ильи Погиблова, которого обвиняют в создании канала «Синий кит» для пропаганды самоубийств среди молодежи и вовлечении подростков в преступную деятельность.

    Согласно материалам дела, Погиблов организовал деятельность, направленную на склонение неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних, к самоубийству, передает РИА «Новости». Для этого он использовал интернет и мессенджеры, где через уговоры и убеждения побуждал жертв к выполнению заданий, связанных с причинением себе вреда.

    Суд сообщил, что действия Погиблова и его сообщника не были доведены до конца благодаря вмешательству правоохранительных органов. Обвинение предъявлено по нескольким статьям УК РФ, включая организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийству и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.

    Расследованием дела занимались следователи Следственного комитета в Москве, уточняет источник в правоохранительных органах.

    Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.

    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    23 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией

    МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

    Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

    Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

    В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    23 декабря 2024, 20:39 • Новости дня
    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка

    Суд Калининграда приговорил американца к шести годам за попытку похищения ребенка

    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка
    @ OblSud_klg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор гражданину США за похищение несовершеннолетнего и попытку незаконно вывезти его из России.

    Американец приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку незаконного вывоза из России своего четырехлетнего сына, передает ТАСС. Приговор вступил в законную силу, скоро осужденный будет переведен из СИЗО в колонию.

    Руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная отметила, что осужденный имеет право ходатайствовать об отбытии наказания в США. На данный момент подобное ходатайство не подано.

    Суд установил, что 27 июля 2023 года американец прибыл в Калининград для встречи с сыном, гражданином России. Без согласия матери 29 июля он попытался вывезти ребенка за границу, используя автомобиль для поездки в поселок Липовка Мамоновского городского округа. При пересечении границы через лес и болотистую местность он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Уголовное дело сопровождалось УФСБ России по Калининградской области, а действия осужденного были квалифицированы по нескольким статьям УК РФ.

    В сентябре в Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка. В июле в столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать.

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    23 декабря 2024, 19:54 • Новости дня
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России, который санкционировал религиозное предписание, допускающее многоженство.

    Основанием стало религиозное предписание, которое допускает многоженство и, по мнению надзорного ведомства, противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

    В религиозном заключении Совета улемов ДУМ говорится о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России. Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, этот документ не соответствует нормам Семейного кодекса РФ, который запрещает заключение брака, если один из партнеров уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

    Также в ведомстве напомнили, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своих внутренних установлений, но при этом не противоречили законодательству России. В связи с этим Генпрокуратура потребовала от ДУМ устранить выявленное нарушение закона.

    Ранее бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить Духовное управление мусульман (ДУМ) на соблюдение закона после разрешения многоженства. Политолог Илья Ухов заявил, что решение ДУМ России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 17:59 • Новости дня
    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях на 27 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи заподозрили начальника подразделения ЖКХ Минобороны в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 27 млн рублей.

    Как сообщило главное военное следственное управление СК России, в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

    Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 27 млн рублей.

    В ноябре суд заочно арестовал обвиняемого в хищении имущества Минобороны стоимостью более 940 млн рублей.

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    23 декабря 2024, 19:30 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ближайших мероприятиях с участием Путина

    В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина в этом году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков добавил, что мероприятие пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС, передает ТАСС.

    В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы, добавил он.

    Накануне, 25 декабря, лидеры стран СНГ также соберутся в Ленинградской области на неформальную встречу. По словам Ушакова, на встрече планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам и вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Подведение итогов российского председательства в СНГ за 2024 год также будет обсуждаться. Подписание документов в ходе встречи не предусмотрено.

    Во вторник, 24 декабря, Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. По словам Ушакова, встреча пройдет в «Игоре» и будет посвящена обсуждению актуальных региональных вопросов.

    «Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились», – добавил Ушаков.

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря.

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    24 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецке местного жителя лишили российского гражданства из-за попытки установить контакт с СБУ через социальные сети для содействия в ущербе безопасности России.

    В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что житель Донецка по собственной воле пытался выйти на связь с представителями СБУ через социальные сети с целью оказать содействие в выполнении задач, направленных на подрыв безопасности России, передает ТАСС.

    Сообщается, что благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчине не удалось реализовать свой замысел. Решением управления внутренней миграции МВД по ДНР ему был аннулирован статус гражданина России.

    В штабе подчеркнули, что действия мужчины были пресечены прежде, чем он смог нанести реальный ущерб безопасности страны.

    В сентябре в ДНР задержали жителя Донецка, который по заданию украинских спецслужб следил за машинами российских военных и выступал посредником в передаче вознаграждений за теракты, а в Луганской народной республике задержали местного жителя, которого подозревают в передаче киевскому режиму данных о Российской армии для ракетных ударов.

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    23 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области

    Слюсарь: Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области

    В Ростовской области силы ПВО РФ сбили восемь беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь отметил в своем Telegram-канале, что с девяти вечера системы ПВО и мобильные огневые группы активно отражают нападение. «С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», – написал он.

    По его словам, пострадавших среди местного населения нет, однако продолжается уточнение информации о последствиях атаки на земле. Обстановка остается под контролем, власти региона продолжают следить за развитием событий.

    Напомним, киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа. Власти Татарстана объявляли режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки.

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    23 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу

    Фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в 75 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президентский фонд культурных инициатив не предоставил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой грант в 75 млн рублей для создания шоу «Алые паруса».

    На сайте организации сообщается, что заявка Загитовой на грант в размере около 75 млн рублей отклонена, передает ТАСС. Заявка предусматривала создание ледового шоу «Алые паруса» без софинансирования и общую сумму расходов в размере 74,799 млн рублей.

    О намерении Загитовой получить грант стало известно в сентябре, когда она планировала реализовать проект в Петербурге с января по июль 2025 года. Шоу должно было привлечь интерес к русской классической литературе и языку, целями которого было приобщение семей с детьми к русской культуре.

    Планировалось, что «Алые паруса» станут уникальным культурным продуктом, который объединит элементы классической литературы и фигурного катания. Тем не менее фонд не поддержал проект, оставив его без финансирования.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова несправедливо подвергается критике за желание получить грант на 74,7 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса».

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    23 декабря 2024, 16:41 • Новости дня
    Боевиков ВСУ из Курской области решили судить в Москве

    В Москве запланировали суд над четырьмя боевиками ВСУ за теракты в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четверо военнослужащих ВСУ обвиняются в совершении терактов и удержании гражданских в Курской области, суд над ними состоится в Москве, сообщили в Следственном комитете России.

    Украинские военнослужащие Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко обвиняются в терактах на территории Курской области, передает РИА «Новости». Уголовное дело в отношении них завершено и передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.

    По данным следствия, в августе эти военные, будучи членами вооруженных формирований Украины, проникли на территорию России. В курском селе Снагость они запугивали местных жителей, угрожая применением оружия, занимали дома и запрещали гражданским передвигаться. Кроме того, они неоднократно открывали огонь, нанося вред как российским военнослужащим, так и мирным жителям.

    В результате оперативных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее военная прокуратура Московского военного округа передала в суд дело о теракте с участием семи военнослужащих ВСУ, задержанных в сентябре. Кроме того, в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.

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    23 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Поджигателя банкоматов в Петербурге арестовали

    Суд арестовал подозреваемого в поджоге банкоматов пожилого петербуржца

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге 70-летний мужчина заключен под стражу по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Колпинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге банкоматов, передает ТАСС. Никифорову вменяют два эпизода террористического акта и одну попытку теракта. Суд избрал меру пресечения до 20 февраля.

    Согласно материалам дела, днем 21 декабря Никифоров проник в отделения Альфа-банка, Сбербанка и Газпромбанка в Колпино. В каждом из них он разливал горючую жидкость на банкоматы. Поджоги удалось совершить в первых двух случаях, однако в третьем мужчина не довел план до конца. По данным полиции, Никифоров действовал по указанию неизвестных злоумышленников.

    Ранее женщина в Норильске устроила поджог банкомата, записывая свои действия на телефон.

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    24 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов

    Эксперт Рожин рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации с ВСУ при зачистке российскими бойцами населенных пунктов, упомянув ликвидацию Успеновского кармана и контроль над Макаровкой.

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал о текущей ситуации с украинскими военнослужащими при зачистке населенных пунктов российскими войсками.

    «Если говорить про историю с котлами: был сначала Успеновский карман, который мы нарезали кусочками, как салями, постепенно он срезался, сейчас полностью ликвидирован,» – сообщил Рожин. Он отметил, что многие бойцы ВСУ, кто смог, покинули зону конфликта, а оставшиеся были добиты, но их было немного.

    Эксперт также сообщил, что российские войска заняли Сторожевое, однако Макаровка, находящаяся южнее, еще не полностью зачищена. Тем не менее ряд источников уверяют, что Макаровка уже под контролем российских сил. Этот поселок, как и Сторожевое, был потерян российскими войсками в ходе летнего наступления ВСУ, но теперь возвращен под их контроль. Рожин подчеркнул, что фактически все потерянные населенные пункты уже возвращены.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике, а ранее российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР.

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    23 декабря 2024, 16:33 • Новости дня
    Президенту Ирана передали приглашение Путина посетить Россию

    Савельев передал президенту Ирана приглашение Путина посетить Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер РФ Виталий Савельев пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом в начале 2025 года.

    На встрече с Пезешкианом Савельев передал ему приглашение от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить Россию в первые дни 2025 года, передает ТАСС. Он также выразил готовность правительства к проведению переговоров и организации этой поездки.

    С российской стороны во встрече участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Роман Старовойт и глава РЖД Олег Белозеров.

    В начале декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит иранского президента Масуда Пезешкиана еще не включен в график президента России Владимира Путина, но подготовка встречи ведется.

    Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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