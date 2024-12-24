В Новосибирске начался суд над создателем канала «Синий кит»

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно материалам дела, Погиблов организовал деятельность, направленную на склонение неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних, к самоубийству, передает РИА «Новости». Для этого он использовал интернет и мессенджеры, где через уговоры и убеждения побуждал жертв к выполнению заданий, связанных с причинением себе вреда.

Суд сообщил, что действия Погиблова и его сообщника не были доведены до конца благодаря вмешательству правоохранительных органов. Обвинение предъявлено по нескольким статьям УК РФ, включая организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийству и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.

Расследованием дела занимались следователи Следственного комитета в Москве, уточняет источник в правоохранительных органах.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.