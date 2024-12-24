Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
В Новосибирске начался суд над создателем канала «Синий кит»
Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению дела Ильи Погиблова, которого обвиняют в создании канала «Синий кит» для пропаганды самоубийств среди молодежи и вовлечении подростков в преступную деятельность.
Согласно материалам дела, Погиблов организовал деятельность, направленную на склонение неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних, к самоубийству, передает РИА «Новости». Для этого он использовал интернет и мессенджеры, где через уговоры и убеждения побуждал жертв к выполнению заданий, связанных с причинением себе вреда.
Суд сообщил, что действия Погиблова и его сообщника не были доведены до конца благодаря вмешательству правоохранительных органов. Обвинение предъявлено по нескольким статьям УК РФ, включая организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийству и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.
Расследованием дела занимались следователи Следственного комитета в Москве, уточняет источник в правоохранительных органах.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.