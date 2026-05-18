Власти Японии объявили об усилении борьбы с преступными группировками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кабинет министров страны намерен жестко пресекать деятельность анонимных преступных сообществ, передает РИА «Новости». Поводом для такого решения стало жестокое нападение в городе Каминокава, где в середине мая злоумышленники ворвались в частный дом. Жертвой преступников стала 69-летняя женщина, скончавшаяся от ножевых ранений, а двое ее сыновей получили травмы.

«Полиция к настоящему времени арестовала шесть подозреваемых и, как я понимаю, продолжает тщательную проверку и расследование для полного выяснения обстоятельств», – заявил Кихара.

По информации японских СМИ, среди задержанных оказались четверо 16-летних старшеклассников, которые могли быть непосредственными исполнителями убийства. Позднее правоохранители взяли под стражу семейную пару из Йокогамы по подозрению в координации действий нападавших.

Власти уже проводят профилактическую работу с молодежью и усиливают следственные мероприятия. Кихара добавил, что правительство считает искоренение подобных мобильных банд одной из важнейших задач для обеспечения общественной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Главное полицейское управление Японии создало специальное подразделение для борьбы с новыми интернет-бандами.

В июле полиция задержала мужчину после нападения с ножом на прохожих в центре города Мито.

Весной в Осаке злоумышленник умышленно въехал на автомобиле в группу школьников.