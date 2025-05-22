На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство Русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.0 комментариев
В Японии создали подразделение для борьбы с новыми интернет-бандами
Власти Японии сформируют специальное подразделение из 200 следователей для противодействия интернет-бандам, причинившим ущерб почти 200 млрд иен (около 1.4 млрд долларов) в 2024 году.
Главное полицейское управление Японии приняло решение создать специальное подразделение по борьбе с новым видом преступности – бандами с переменным составом, передает ТАСС.
В структуру войдут около 200 лучших следователей страны, а начать работу новая группа должна в октябре 2024 года.
Основная опасность этих преступных группировок заключается в том, что исполнители для разовых преступлений часто набираются анонимно через специальные сайты. В 2024 году в таких группах единовременно состояли более 10 тыс. человек, из которых примерно 4 тысячи были наняты для разовых заданий через интернет. Остальные занимались логистикой и выявлением объектов для преступлений.
Группы совершили в прошлом году многочисленные кражи, грабежи с применением насилия и мошеннические операции, причинив экономике страны ущерб почти на 200 млрд иен – около 1,4 млрд долларов. Руководители этих групп зачастую законспирированы и действуют из-за границы, что усложняет борьбу с ними.
Традиционные синдикаты якудза, по данным полиции, утратили прежнее влияние из-за постоянного давления со стороны государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году американские правоохранители арестовали одного из главарей крупнейшей в Японии группировки якудза, который пытался приобрести ракеты ПВО, украденные на военной базе США в Афганистане.
Японский суд ранее приговорил главаря группировки «Кудокай» Сатору Номуру к смертной казни за причастность к четырем криминальным эпизодам, один из которых закончился гибелью человека.
До этого главное полицейское управление Японии созывало руководителей отделов по борьбе с организованной преступностью со всей страны на экстренное совещание.