Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.5 комментариев
Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам
В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».
Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.
При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.