С ввезшего 12 премиум-машин мужчины взыскали 3,3 млн рублей за обход утильсбора
Суд в Воронеже обязал мужчину выплатить 3,3 млн рублей за попытку сэкономить на утилизационном сборе при ввозе 12 премиальных автомобилей из-за границы,
Воронежские таможенники выиграли суд против гражданина, который ввез в Россию 12 дорогих иномарок под видом личного имущества, передают РИА «Новости».
Среди автомобилей числятся Mercedes-Maybach S 560, Audi Q8, BMW 420dx Drive и другие модели премиум-класса.
По данным материалов дела, ответчик оформил все машины как личное имущество, чтобы сэкономить на утилизационном сборе. За Maybach он заплатил 5,2 тыс. рублей, за остальные авто – от 3,4 до 5,2 тыс. рублей. Однако проверка показала, что ни одна машина не была поставлена на учет, а все они ушли сторонним покупателям в разных регионах.
Таможня пересчитала сбор по коммерческому коэффициенту и доначислила более 3,3 млн рублей с учетом пени. Ответчик пытался доказать, что законодательство не имело четких критериев разделения личного и коммерческого ввоза.
«Понятие «для личного пользования» является в действующем законодательстве достаточно определенным и не дает оснований лицам, ввозящим транспортные средства для перепродажи, уплачивать утилизационный сбор в размере, предусмотренном для транспортных средств, ввозимых для личного пользования», – говорится в судебном решении.
Суд обязал мужчину выплатить всю сумму недоимки и пени за каждый день просрочки.
Автоэксперт Петр Баканов пояснял, что в 2026 году ключевым фактором изменения российского авторынка стал именно утильсбор. Его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж.