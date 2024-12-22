Российского дальнобойщика убили в Иране

На севере Ирана нашли тело убитого дальнобойщика из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», тело гражданина России, уроженца Дагестана и водителя-дальнобойщика, было найдено в парке недалеко от города Астара в провинции Гилян. Тело с огнестрельными ранениями нашли 16 декабря.

Иранские правоохранительные органы уже начали расследование данного инцидента. Контроль над ним осуществляют Генеральное консульство России в Реште и посольство России в Тегеране.

Представители дипломатического корпуса России выразили соболезнования семье и близким погибшего. Также они обратились к иранским властям с требованием провести срочное и тщательное расследование, привлечь виновных к ответственности и усилить меры безопасности на пограничном пункте Астара.