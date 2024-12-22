В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.42 комментария
Российского дальнобойщика убили в Иране
На севере Ирана нашли тело убитого дальнобойщика из России
В северной провинции Гилян в Иране обнаружили тело российского дальнобойщика из Дагестана, погибшего от огнестрельных ранений.
Как сообщает РИА «Новости», тело гражданина России, уроженца Дагестана и водителя-дальнобойщика, было найдено в парке недалеко от города Астара в провинции Гилян. Тело с огнестрельными ранениями нашли 16 декабря.
Иранские правоохранительные органы уже начали расследование данного инцидента. Контроль над ним осуществляют Генеральное консульство России в Реште и посольство России в Тегеране.
Представители дипломатического корпуса России выразили соболезнования семье и близким погибшего. Также они обратились к иранским властям с требованием провести срочное и тщательное расследование, привлечь виновных к ответственности и усилить меры безопасности на пограничном пункте Астара.