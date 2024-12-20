Путин перечислил основные направления работы спецслужб России

Путин призвал спецслужбы России серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что борьба с терроризмом по-прежнему является «ключевой задачей», требующей «работать предельно собранно и жестко». Также он указал, что необходимо уделять особое внимание «защите стратегических военных и гражданских объектов»

«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной», – сказал глава государства. Он указал на необходимость «четких и системных» действий в войсках, «особенно в частях, участвующих в специальной военной операции».

Путин заявил, что нужно «оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

Кроме того, он обратил внимание на особые требования к Пограничной службе ФСБ, которая должна продолжить наращивание «технической оснащенности и мобильности погранорганов», а также укреплять «взаимодействие с армейскими частями» и другими силовиками.

Путин подчеркнул зависимость безопасности общества от борьбы с экстремизмом и недопустимость разжигания национальной розни и религиозной нетерпимости. Также он призвал «более активно и наступательно бороться с преступлениями в сфере экономики».

Президент указал на необходимость обеспечить «бесперебойную работу систем государственного и военного управления», а также «надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений».

Напомним, Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».