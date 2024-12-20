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    15 комментариев
    20 декабря 2024, 00:46 • Новости дня

    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России

    Путин призвал спецслужбы России серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям

    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку Россия сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, спецслужбы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что борьба с терроризмом по-прежнему является «ключевой задачей», требующей «работать предельно собранно и жестко». Также он указал, что необходимо уделять особое внимание «защите стратегических военных и гражданских объектов»

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной», – сказал глава государства. Он указал на необходимость «четких и системных» действий в войсках, «особенно в частях, участвующих в специальной военной операции».

    Путин заявил, что нужно «оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

    Кроме того, он обратил внимание на особые требования к Пограничной службе ФСБ, которая должна продолжить наращивание «технической оснащенности и мобильности погранорганов», а также укреплять «взаимодействие с армейскими частями» и другими силовиками.

    Путин подчеркнул зависимость безопасности общества от борьбы с экстремизмом и недопустимость разжигания национальной розни и религиозной нетерпимости. Также он призвал «более активно и наступательно бороться с преступлениями в сфере экономики».

    Президент указал на необходимость обеспечить «бесперебойную работу систем государственного и военного управления», а также «надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений».

    Напомним, Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом для проверки «Орешника»

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение президента России Владимира Путина устроить «высокотехнологичную дуэль» тем, кто сомневается в возможностях «Орешника», считая это ответом на скептицизм.

    Многие зарубежные СМИ, такие как британские Sky News, Guardian, Daily Mail и Sun, а также NBC News и Wall Street Journal из США, обратили внимание на выступление Путина на прямой линии. Некоторые издания сочли предложение российского лидера вызовом западному скептицизму, другие восприняли его слова как «шутку», передает РИА «Новости».

    Британская газета Sun и катарский телеканал «Аль-Джазира» сошлись во мнении, что этим предложением Путин отвечал на западные сомнения. Они отметили, что президент подробно рассказал, как будет выглядеть предложенная дуэль. Американское издание Wall Street Journal охарактеризовало слова Путина как «хвастовство» и «подстрекательство» к западным странам.

    «Отвечая на вопрос о новой российской системе ... «Орешник», Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», – пишет американский телеканал NBC News.

    Британская газета Daily Mail и агентство The Associated Press отметили, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины «насмешливо».

    Ранее Путин в рамках «Итогов года» заявил, что если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    Американский журналист вернулся после ухода с «Прямой линии» Путина

    Журналист Симмонс из NBC покинул зал после вопросов Путину, но вернулся через час

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист NBC Кир Симмонс покинул «Прямую линию» президента России Владимира Путина, но спустя час вернулся, сообщил журналист Павел Зарубин.

    После получения ответов от Путина Симмонс быстро покинул зал. Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как журналист NBC встает со своего места и выходит из зала.

    Зарубин предположил, что Симмонс опасается отвечать на вопросы коллег после мероприятия. Тем не менее через час Симмонс вернулся на конференцию, что также было зафиксировано на видео и показано Зарубиным, сообщает ТАСС.

    Путин провел пресс-конференцию и прямую линию, которая длилась 4 часа 27 минут.

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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа.

    «Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

    «Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

    Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    «Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.

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    19 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая

    Путин рассказал, с кем из личностей хотел бы выпить чашку чая

    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, с кем из ныне живущих или ушедших личностей он бы хотел выпить чашку чая.

    «Из ныне живущих я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, чайку с ними выпить и поговорить», – сказал глава государства.

    Говоря о том, с кем бы он хотел выпить чашку чая из ушедших мировых лидеров, Путин назвал бывших канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Жака Ширака и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

    По словам Путина, все эти люди внесли существенный вклад в развитие отношений своих стран с Россией и в мировую политику.

    «Они были личностями с собственным мнением, все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств», – добавил он.

    Путин также отметил, что сейчас у него очень теплые отношения с китайскими коллегами, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    19 декабря 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что СВО надо было начинать раньше и готовиться к ней заранее и тщательнее.

    Владимир Путин заявил, что принятые в 2022 году решения могли быть реализованы раньше, если бы была возможность предусмотреть будущие события, передает ТАСС.

    «Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», – сказал Путин.

    «Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин признался, что после начала специальной военной операции на Украине почти перестал шутить и смеяться.

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    19 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит по нему «Орешником».

    «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

    «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», – приводит РИА «Новости» слова Путина о возможностях нового ракетного комплекса.

    Ранее посол в Британии Андрей Келин заявил, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.

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    19 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин: Жириновский не был предсказателем
    Путин: Жириновский не был предсказателем
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Владимир Жириновский не был предсказателем, однако его прогнозы часто сбываются благодаря его эрудиции и подготовленности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем, но отличался высокой эрудицией и подготовленностью, передает ТАСС.

    «Я, естественно, был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель! Он не был предсказателем», – подчеркнул президент, добавив, что Жириновский был эпатажным политиком. Путин также отметил, что Жириновский обладал отличной эрудицией и подготовкой.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    19 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о пропущенных спецслужбами ударах по Дугиной и Кириллову

    Путин заявил о пропуске спецслужбами ударов по Дугиной и Кириллову

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские правоохранители и спецслужбы допустили атаки на журналистку Дарью Дугину и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, указав на террористический характер действий киевского режима.

    Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой российских правоохранительных органов и спецслужб, которые, по его мнению, допустили атаки на журналистку Дарью Дугину и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, это покушение (на Кириллова) является не единичным, и не только на военнослужащих… И на журналистов покушение, и на общественных деятелей покушение. Достаточно вспомнить только убийство Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ признало, что убийство Кириллова не принесло Киеву никакой пользы, ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины, причастных к убийству Кириллова, а также началась проверка законности нахождения предполагаемого исполнителя теракта против Кириллова в России.

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    19 декабря 2024, 16:22 • Новости дня
    Путин рассказал, кого Россия пригласит на празднование 80-летия Победы
    Путин рассказал, кого Россия пригласит на празднование 80-летия Победы
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин рассказал, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он обратил внимание на то, что Россия не стремится участвовать в памятных мероприятиях на Западе по различным событиям Второй мировой войны.

    «Что касается приглашения нас куда бы то ни было, мы никуда не стремимся. Во-первых, нам дома хорошо. Надо укреплять себя самих», – сказал глава государства, комментируя информацию, что Россию не стали приглашать на памятные мероприятия по случаю юбилеев высадки в Нормандии и освобождения лагеря Освенцим.

    Путин отметил, что США и Британия внесли заметный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой, но их потери несопоставимы с советскими. По его словам, Россия никогда не забудет о жертвах, которые принес ее народ в борьбе с нацизмом, а за рубежом попытки забыть это – линия атаки на РФ.

    «Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены нашим народом на алтарь победы над нацизмом. Вот это самое главное, чтобы мы этого не забывали. А то, что пытаются это забыть в других странах, это естественно для них, для сегодняшних руководителей, потому что для них это линия атаки на Россию в целом – забыть, сдвинуть, не вспоминать. Но это их дело», – сказал он.

    Президент заметил, что Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времен Великой Отечественной войны, «американцы с нас денежку сняли».

    «Они (союзники по антигитлеровской коалиции) нас поддерживали и по ленд-лизу. Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по ленд-лизу – американцы с нас и эту денежку сняли… Мы полностью отдали, несмотря на то, что столько лет прошло», – отметил он.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (3)
    19 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин рассказал, как его изменила СВО

    Путин: Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться

    Путин рассказал, как его изменила СВО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, как изменили его почти три года СВО.

    «Мы все меняемся... Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас – для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале… Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – приводит его слова ТАСС.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Коментарии (3)
    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

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    19 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил готовность начать переговоры по ситуации на Украине, подчеркнув, что они могут проходить без предварительных условий, однако на основе стамбульских договоренностей и текущих реалий.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.

    «Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.

    «Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.


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    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве

    Если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. С таким предложением в рамках «Итогов года» выступил президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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