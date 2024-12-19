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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    15 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    14 комментариев
    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня

    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

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    19 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил готовность начать переговоры по ситуации на Украине, подчеркнув, что они могут проходить без предварительных условий, однако на основе стамбульских договоренностей и текущих реалий.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.

    «Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.

    «Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.


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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    19 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС

    Bloomberg: «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе ФРГ из ЕС

    «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Партия «Альтернатива для Германии» и ее лидер Алиса Вайдель предложили проведение референдума о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, заявив о разрушительном влиянии политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

    Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), подвергла резкой критике политику Евросоюза, заявив, что она разрушает автомобильную промышленность Германии, сообщает Bloomberg.

    В интервью Bloomberg TV в Берлине Вайдель подчеркнула, что ЕС превратился в бюрократическую структуру с «социалистической политикой», которая разрушает рыночный механизм в Европе.

    Вайдель отметила, что Германия страдает из-за запрета ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, что, по ее мнению, серьезно ударило по автомобильному сектору страны. Она отметила: «Нам не нужны все эти бюрократы, не понимающие, что они делают, и разрушающие наши основы в Европейском союзе». АдГ предлагает вернуть ЕС к свободной торговой зоне, чтобы исключить излишнюю бюрократию.

    В рамках своей предвыборной кампании перед выборами, назначенными на 23 февраля, АдГ выступает за выход Германии из ЕС и еврозоны. Это будет означать значительное изменение в политике Германии и отказ от десятилетий политической и экономической интеграции. Партия также призывает к ужесточению контроля за мигрантами и депортации сотен тысяч нелегалов.

    Несмотря на критику, партия занимает второе место в опросах общественного мнения, опережая все правящие партии, включая социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Причем Вайдель отвергла ярлык «ультраправой» партии, называя ее «либертарианской» и «консервативной». Стоит отметить, однако, что некоторые региональные отделения партии на востоке страны считаются экстремистскими и находятся под наблюдением немецких спецслужб.

    Напомним, на этой неделе «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ подумать о выходе из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия столкнулась с кризисом экономического потенциала, который упал ниже допандемийного уровня из-за отказа от российских энергоносителей и усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями.

    Депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа для снижения его стоимости и обеспечения доступного энергоснабжения в стране.

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    18 декабря 2024, 22:57 • Новости дня
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

    ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная резервная система США уменьшила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых, с целью поддержки экономического роста и контроля инфляции.

    Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

    Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

    В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

    Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины, пишет The New York Times.

    По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.

    Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.

    Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.

    «Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 10:34 • Новости дня
    Маск назвал помощь Украине худшим решением США

    Илон Маск назвал помощь Украине худшим решением в истории США

    Маск назвал помощь Украине худшим решением США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения в целесообразности военной помощи Украине, назвав это решение одним из худших в истории США.

    Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил сомнения в правильности решения администрации президента США о предоставлении Украине военной помощи, пишет «Коммерсантъ».

    Он назвал этот шаг одним из «худших законопроектов в истории».

    Ожидается, что после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США Илон Маск может войти в его команду. В свою очередь, Трамп может предпринять попытки разморозить российские активы, что может быть связано с пересмотром условий кредитования.

    До этого Илон Маск высказал возмущение по поводу кредита в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов, назвав это безумием.

    Ранее сообщалось, что посланник Трампа Кит Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам.

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    19 декабря 2024, 09:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ в Курахово приказано держаться до инаугурации Трампа

    Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.

    Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.

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