ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.



Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.