Ночная атака БПЛА повредила несколько домов в Белгородской области

В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали дома и сельхозпредприятие

Tекст: Денис Тельманов

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, произведенной на территории Белгородской области, пострадали несколько объектов. Как пишет ТАСС, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. В одном из жилых домов выбиты окна и поврежден забор, а во втором доме осколками посечено ограждение.



В поселке Пятницкое Волоконовского района беспилотник детонировал, в результате чего была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Губернатор также отметил, что повреждения получили пять автомобилей. В данный момент специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба, резюмировал Гладков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Беловском районе Курской области погиб мирный житель, когда его мотороллер попал под обстрел дронов на опасном участке дороги Обоянь – Суджа сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Силами ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, как сообщило Минобороны России. Средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщает Минобороны.

