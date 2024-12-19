Пушилин сообщил о решении вопроса с пенсией жителя Донецка Шепилова после его обращения к Путину в ходе «Итогов года»

Tекст: Антон Антонов

Шепилов, житель Донецка, столкнулся с проблемой подтверждения своего украинского трудового стажа, так как его трудовая книжка была утрачена при обстреле, передает ТАСС.

Он обратился к Путину во время прямой линии с просьбой о перерасчете пенсии, передает РИА «Новости».

Во время эфира на канале «Россия 24» Пушилин отметил: «Вопрос был решен в ходе прямой линии. Межведомственная комиссия с учетом высокого поручения отреагировала мгновенно».

Глава республики подчеркнул, что данный случай не является уникальным для региона. По словам Пушилина, в ДНР много людей, особенно с недавно освобожденных территорий, которые сталкиваются с проблемой отсутствия документов.

«Документы сгорели, утеряны, невозможно подтвердить стаж и прочие вытекающие отсюда проблемы. Они, конечно, вызывают определенную сложность. Именно поэтому была создана межведомственная комиссия», – сказал Пушилин.

Он выразил уверенность, что при поддержке федерального центра решение таких проблем станет более эффективным и оперативным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны, а также журналистов. Программа «Итоги года» («Прямая линия», совмещенная с «Большой пресс-конференцией») продлилась более четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов.