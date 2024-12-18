Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Артист балета Полунин решил покинуть Россию с семьей
Балетный артист Сергей Полунин объявил о своем решении покинуть Россию вместе с семьей.
Он объяснил свой поступок тем, что у него «душа не на месте». Полунин не уточнил, куда намерен переехать, передает RT.
Полунин родился в Херсоне и в 2012 году перебрался в Россию. За это время он женился и стал отцом. В 2018 году он сделал тату на груди с портретом президента РФ Владимира Путина, а также на тыльной стороне ладони изобразил российский герб, заменив украинский тризуб.
В 2017 году Полунин получил гражданство Сербии, а с 2018 года стал гражданином России. В период с 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в Севастополе в качестве исполняющего обязанности ректора.