Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Священник объяснил разницу между Санта Клаусом и Николаем Чудотворцем
Священник Антоний Борисов объяснил разницу между Санта Клаусом и Николаем Чудотворцем
Священник Антоний Борисов рассказал, что Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не является исполнителем желаний, а выступает как милосердный святой, к которому обращаются за поддержкой и молитвами.
Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал, что Николай Чудотворец, в отличие от Санта Клауса, не исполняет желания, а призывает к милосердию, сообщает РИА «Новости».
Николай Чудотворец, один из самых почитаемых святых в России, известен своим милосердием и служением Божьей правде. В народе его праздники отмечаются как «Никола зимний» 19 декабря и «Никола вешний» 22 мая.
Священник подчеркнул, что Святые в православии не являются исполнителями желаний, скорее, они ходатаи перед Богом.
Святитель Николай, живший в III-IV веках на территории нынешней Турции, был известен своим не всегда мягким характером, особенно когда дело касалось защиты слабых и неправедно осужденных. Он не только олицетворяет милосердие, но и правду Божью.
Несмотря на свою национальную принадлежность, Николай Чудотворец получил признание и почитание в России, чему свидетельствует его именование как «Чудотворец» и «Угодник». Его образ, как отмечает священник, лег в основу Санта Клауса, но с коммерциализацией этот персонаж утратил свою педагогическую ценность.
В Русской православной церкви Николай Чудотворец считается покровителем странствующих и тех, кто находится в сложных жизненных ситуациях. В дни его памяти проводятся благотворительные акции, такие как «День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся», где совершаются молитвы и сборы на поддержку тюремного служения. Христиане продолжают верить в то, что святой Николай помогает тем, кто обращается к нему с молитвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, католический епископ из Италии Антонио Стальяно заявил, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola в рекламных целях, что вызвало скандал.
Между тем в прошлом году Объединенное командование США и Канады (NORAD) сообщило, что сани Санта-Клауса пропали с «радаров», когда он пролетал над территорией России.