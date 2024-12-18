Священник объяснил разницу между Санта Клаусом и Николаем Чудотворцем

Священник Антоний Борисов объяснил разницу между Санта Клаусом и Николаем Чудотворцем

Tекст: Мария Иванова

Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал, что Николай Чудотворец, в отличие от Санта Клауса, не исполняет желания, а призывает к милосердию, сообщает РИА «Новости».

Николай Чудотворец, один из самых почитаемых святых в России, известен своим милосердием и служением Божьей правде. В народе его праздники отмечаются как «Никола зимний» 19 декабря и «Никола вешний» 22 мая.

Священник подчеркнул, что Святые в православии не являются исполнителями желаний, скорее, они ходатаи перед Богом.

Святитель Николай, живший в III-IV веках на территории нынешней Турции, был известен своим не всегда мягким характером, особенно когда дело касалось защиты слабых и неправедно осужденных. Он не только олицетворяет милосердие, но и правду Божью.

Несмотря на свою национальную принадлежность, Николай Чудотворец получил признание и почитание в России, чему свидетельствует его именование как «Чудотворец» и «Угодник». Его образ, как отмечает священник, лег в основу Санта Клауса, но с коммерциализацией этот персонаж утратил свою педагогическую ценность.

В Русской православной церкви Николай Чудотворец считается покровителем странствующих и тех, кто находится в сложных жизненных ситуациях. В дни его памяти проводятся благотворительные акции, такие как «День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся», где совершаются молитвы и сборы на поддержку тюремного служения. Христиане продолжают верить в то, что святой Николай помогает тем, кто обращается к нему с молитвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, католический епископ из Италии Антонио Стальяно заявил, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola в рекламных целях, что вызвало скандал.

Между тем в прошлом году Объединенное командование США и Канады (NORAD) сообщило, что сани Санта-Клауса пропали с «радаров», когда он пролетал над территорией России.