  • Новость часаБолее 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    20 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    5 комментариев
    9 ноября 2025, 06:34 • Новости дня

    Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм

    Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 15 лет политическая обстановка в Британии сильно изменилась, но кот Ларри по-прежнему вселяет оптимизм, теперь его неизменная популярность будет показана в новом документальном сериале Channel 4, посвященном любви британцев к кошкам.

    «Ларри – именно тот парень, с которым стоит познакомиться в доме № 10», – сказал один из источников The Guardian в Вестминстере, добавив, что это единственный, кто на самом деле «распоряжался домом», как подтвердят полицейские у входа, которые регулярно открывали ему дверь.

    Ларри, официально занимающий должность главного мышелова Кабинета министров на Даунинг-стрит, 10, попал в самое сердце правительства Великобритании после того, как был усыновлен из Дома собак и кошек Баттерси для решения проблемы грызунов.

    Его история «от крыс к богатству посрамит любую заурядную политическую биографию. Найденный бездомным в Уондсворте, он прибыл в Вестминстер в 2011 году, когда коалиционное правительство Дэвида Кэмерона и Ника Клегга только зарождалось.

    Несмотря на высокую напряженность в отношениях между двумя неожиданными партнерами в правительстве, Кэмерон стремился развеять любую вражду между ним и новым любимцем нации из семейства кошачьих.

    «Ходят слухи, что я не люблю Ларри, а люблю», – заявил он в одном из опросов общественного мнения.

    Сейчас Ларри стал более авторитетной фигурой, чем был тогда, и, похоже, приспособился к яркому свету софитов. На его официальной правительственной странице описывается, что 18-летний полосатый кот проводит «дни, встречая гостей в доме, осматривая защитные сооружения и проверяя антикварную мебель на предмет качества сна», а его повседневные обязанности перечисляются как «поиск решения проблемы засилья мышей в доме».

    Филип Хауэлл, профессор географии Кембриджского университета, который много писал о взаимоотношениях человека и животных, объяснил, что, хотя он является первым котом, получившим свой особый титул, кошек приветствовали в коридорах власти по меньшей мере на протяжении столетия.

    «Стабильность – неотъемлемая часть привлекательности Ларри. Он дает публике столь необходимую преемственность, причем беспартийную», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым. Работающий дальнобойщиком мужчина развелся с женой из-за любви к коту, которого потерял и внезапно нашел, он брал животное с собой в рейсы. Кроме того, газета ВЗГЛЯД выяснила, сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет.

    8 ноября 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин сменил замминистра обороны

    Путин назначил командующего ЮВО Санчика замминистра обороны

    Путин сменил замминистра обороны
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующеий ЮВО Александр Санчик.

    Глава государства освободил Булыгу от должности замминистра обороны и назначил его заместителем секретаря Совбеза России, передает ТАСС.

    Другим указом Путин освободил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика от должности, и назначил его заместителем министра обороны.

    В июне 2024 года президент назначил на должность первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

    Комментарии (10)
    8 ноября 2025, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию

    Член ОП Григорьев рассказал об убийствах Киевом мирных граждан для ложных обвинений в адрес России

    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Киев организовывал многочисленные удары по мирным гражданам. Затем на место буквально через пять минут приезжали представители западных СМИ, которые обвиняли в произошедшем Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Так он прокомментировал появление в иностранной прессе видео с убийством украинскими военными беженцев в Харьковской области. При этом в совершении преступления западные СМИ обвинили Россию.

    «В том, что в очередном кровавом преступлении Киева снова обвинена Россия, нет ничего нового. Западные СМИ давно являются элементом пропагандистской машины, которая использует ложь, фейки и убийства, чтобы обвинять Россию. Запад поддерживает эти убийства и скрывает преступления киевского режима», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии.

    Григорьев также возглавляет Международный общественный трибунал по Украине и поэтому знает от многочисленных очевидцев преступлений киевского режима, как тот создает фейки для ложных обвинений в адрес России.

    «У общественного трибунала есть сотни показаний свидетелей. Такого рода украинские фейки специально делаются киевским режимом для западных средств массовой информации. Начиная с 2014 года, на подконтрольных территориях в Донбассе Киев организовывал многочисленные удары по мирным гражданам. Затем на место буквально через пять минут приезжали представители западных СМИ, которые обвиняли в произошедшем Россию», – напомнил Григорьев. При этом войска Донецкой и Луганской народных республик находились на таком далеком расстоянии от места нанесения удара, что «даже теоретически не могли попасть туда», добавил Григорьев.

    По его словам, множество украинских фейков связано с якобы обстрелами Запорожской АЭС со стороны России. «Я лично выезжал на эту АЭС и показывал, что удары наносятся со стороны Украины. При этом мы понимаем, что никакие западные СМИ не эту тему не говорят. Даже МАГАТЭ, чьи представители находятся на станции, боятся рассказать правду», – подчеркнул эксперт.

    «Надо понимать, что Запад всегда будет использовать ложь и организовывать убийства людей только для того, чтобы обвинить Россию. Точно так же фашистская Германия начинала нападение на Польшу по предлогом, что якобы поляки захватили немецкую радиостанцию. А потом стало известно, что это была операция немецких спецслужб с переодетыми уголовниками, которых они потом расстреляли. Европа всегда так действовала и будет действовать», – напоминает Григорьев.

    Для противостояния фейкам, по его словам, у России есть средства, чтобы доносить правду о преступлениях киевских властей. «Нужно использовать любые средства информации, в том числе социальные сети и различные международные площадки. На Западе есть издания, которые готовы говорить правду. Их еще не много, но становится все больше и больше», – отметил собеседник.

    По его словам, необходимо также использовать ООН: при всей ее неээфективности «альтернатив здесь нет». «За последние пару лет состоялось несколько неформальных заседаний Совбеза ООН по формуле Аррии. Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский рассказывали правду о преступлениях киевского режима», – напомнил Григорьев. По его словам, эту работу надо продолжать, «но с еще большими усилиями и в большем масштабе».

    «Мы видели это раньше, когда Запад использовал разнообразные фейки. Все прекрасно помнят, как в 2003 году на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Колин Пауэлл показывал пробирку, в которой, по его утверждению, находились образцы иракского оружия массового поражения», – напомнил собеседник. В августе 1964 года в Тонкинском заливе также произошел инцидент, послуживший поводом для начала полномасштабных действий США во Вьетнаме. «Примеров, где Запад используют ложь, множество. Продукция лжи и пропаганды зародилась на Западе и в Европе столетия назад», – подчеркнул член ОП.

    На этой неделе западные СМИ, включая издание New York Post, опубликовали материалы, в которых утверждается, что российские войска якобы убили дронами на проселочной дороге двух мужчин с белым флагом, эвакуирующихся из села Кругляковка Харьковской области. При этом NYP отмечает, что видео, на основе которого написан материал, было предоставлено украинской стороной.

    Видеозапись с убийством впервые появилась 3 ноября на российских интернет-ресурсах, сообщает Telegram-канала «Русский инженер», а уже 4 ноября этот материал распространили украинские информационные подразделения, наложив на видео символику 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ – соединения, базирующегося на данном участке фронта.

    «Этот вариант позже был подхвачен западными медиа, источником которых выступил канал центра «Spravdi» в социальной сети X. Указанный центр, формально занимающийся опровержением ложных сообщений, по факту занимается их созданием и распространением, а также директивно координирует информационную работу других государственных структур, включая МИД Украины, организуя целевые публикации в западной прессе через иностранных журналистов», – говорится в сообщении.

    Убитых мирных жителей могли уничтожить операторы дронов из состава 77-й бригады ВСУ, которые сочли их «коллаборационистами», чтобы затем в данном убийстве обвинить российских воннослужащих, делают выводы авторы канала.

    Комментарии (3)
    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Комментарии (4)
    8 ноября 2025, 18:09 • Новости дня
    На Украине остановились все государственные ТЭС

    Центрэнерго сообщила о прекращении генерации электроэнергии на всех ТЭС Украины

    На Украине остановились все государственные ТЭС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, сообщила украинская госкомпании «Центрэнерго».

    Компания Центрэнерго сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, передает ТАСС.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в публикации. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    Российские военные нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    До этого сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой оказалось под угрозой.

    Комментарии (32)
    8 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой

    Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой

    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете обсуждают интервью матери Владимира Зеленского, где она рассказала о его детских играх с советской мясорубкой.

    В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Риммой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».

    В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

    Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.

    Комментарии (6)
    8 ноября 2025, 11:04 • Новости дня
    Пугачева дала напутствие молодежи

    Пугачева посоветовала молодежи не слушать советы

    Пугачева дала напутствие молодежи
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Алла Пугачева провела встречу с блогерами на Кипре, в ходе нее артистка заявила, что молодежи не следует слушать чужих советов.

    «Совет молодежи… Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все», – цитирует Пугачеву «Фонтанка».

    Она добавила, что молодежи нужно заниматься своими делами.

    Напомним, исследование ВЦИОМ показало, что россияне ассоциируют Пугачеву с иностранными агентами, хотя формального такого статуса у нее нет.

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что Пугачева лично просила не выпускать его супругу певицу Валерию на телеканалы.

    Комментарии (34)
    8 ноября 2025, 15:03 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла последнюю возможность выбраться из окружения в Красноармейске (укр. – Покровск), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – заявил Кимаковский ТАСС.

    По его словам, украинские военные смогли вывести в сторону Димитрова (укр. – Мирноград) лишь небольшую группу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. До этого российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Комментарии (7)
    8 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Кабмин заявил об угрозе изоляции России от мирового интернета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство утвердило новые критерии угроз для российских сетей связи, предусматривающие риски отключения Рунета от мировых ресурсов и коммуникаций.

    Как передает ТАСС, кабмин России утвердил перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета, где отдельно отмечается возможность изоляции российских пользователей от зарубежных ресурсов. В списке говорится об угрозах нарушения взаимодействия сети связи общего пользования на территории России с международными сетями, что приведет к невозможности передачи данных и соединения между пользователями разных стран или доступа к ресурсам за рубежом.

    Также правительство включило в перечень невозможность соединения между пользователями внутри России, перебои с доступом к сетевым ресурсам в различных субъектах страны, а также сбои или остановку работы критически важных объектов инфраструктуры. Кроме того, отмечены риски для информационной безопасности автоматизированных систем и ряд иных угроз.

    Документом утвержден порядок выявления подобных угроз и определены механизмы передачи обязательных к исполнению указаний Роскомнадзора операторам связи, владельцам точек обмена трафиком и управляющим сетями общего пользования. Власти подчеркивают, что эти меры необходимы для поддержания стабильности интернета в условиях роста внешних рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пранкеры Вован и Лексус обсудили с экспертами на ПМЭФ вопросы цифровой независимости России. В Госдуме разъяснили, что создание независимого интернета в России направлено на обеспечение безопасности и суверенитета страны. Дмитрий Медведев ранее сообщил, что у России есть план действий на случай ее отключения от глобального интернета.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2025, 13:33 • Новости дня
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинение по делу об ударе, который пришелся во время построения военных на плацу для награждения в Днепропетровской области, пишут украинские СМИ.

    Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении комбату, собравшему бойцов для награждения, после чего по ним ударили российские военные, сообщает украинская пресса.

    По этим данным, в результате удара погибло 12 военных и гражданских, ранения получили 36 военнослужащих ВСУ.

    Отмечается, что в момент удара праздновалась годовщина создания 35-го батальона морской пехоты ВСУ, планировалось торжественное награждение с кострами и факелами.

    Военные, говоря со СМИ, отметили, что в день награждения метеоусловия не позволяли использовать дроны, поэтому в случившемся подозревют утечку информации от своих.

    Ранее на Украине начали расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении. В Сети публиковали видеозаписи, фиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2025, 15:55 • Новости дня
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа всех пунктов пропуска на украинской границе прекращена из-за технических неполадок в системе таможни, сообщила украинская Погранслужба.

    Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

    Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

    Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на словацкие государственные органы. Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров. Украинские хакеры похитили секретный документ, принадлежащий вооруженным силам Украины.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2025, 16:16 • Новости дня
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Парламентарий облсовета Орловской области Руслан Перелыгин опубликовал видео с якобы массовым митингом, где «граждане» требовали отставки мэра Орла Юрия Парахина. Ролик имеет не только массу признаков сгенерированного контента, но даже логотип нейросети.

    На видео сгенерированы множество людей с плакатами, призывающими уволить мэра за «лысые» деревья, долг школ и проблемы с транспортом, передает РИА «Новости».

    В администрации Орла заявили, что некоторые депутаты используют методы, схожие с практикой Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ, которые направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

    Там добавили, что мэр города внимательно относится к критике, особенно если она исходит от народных избранников. Однако, по их мнению, любые политические заявления должны опираться на факты, а не быть «плодом фантазии и генерации графики».

    Пресс-служба добавила, что надзорные органы уже ознакомились с произошедшим и, вероятно, примут необходимые меры по данному инциденту.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров публиковал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил на чеченском языке.

    Комментарии (8)
    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    Комментарии (23)
    8 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.

    Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

    Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

    Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

    Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 00:31 • Новости дня
    Умер народный артист Владимир Симонов

    Умер народный артист Владимир Симонов на 69-м году жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

    Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

    Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 15:26 • Новости дня
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве

    Tекст: Вера Басилая

    Детские развлечения Владимира Зеленского с мясорубкой объясняют многие действия главы киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала детские увлечения Владимира Зеленского, о которых рассказывала его мать в интервью 2013 года. Захарова отметила, что Римма Зеленская вспоминала, как ее сын, вернувшись из детсада, чаще всего играл со старой советской мясорубкой.

    «Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в »мясные штурмы«. Кто во что играл в детстве», – заявила Захарова. По ее мнению, подобные детские игры способны многое объяснить в сегодняшних шагах главы киевского режима.

    В интернете обсудили старое интервью матери Владимира Зеленского о его детских играх с советской мясорубкой.

    В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине, так как окончание конфликта станет завершением его политической жизни.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Итальянский коллекционер вернул России пропавшую во время войны картину

    Итальянский коллекционер отдал России «Лунную ночь в Крыму» Лагорио

    Итальянский коллекционер вернул России пропавшую во время войны картину
    @ t.me/ambnonportapena

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Картина «Лунная ночь в Крыму» художника Льва Лагорио, считавшаяся утраченной после Великой Отечественной войны, вновь вернется в коллекцию Гатчинского дворца-музея, сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Произведение безвозмездно передал итальянский коллекционер Паоло Польвани после подтверждения подлинности работы, указал Парамонов, пишет Ura.ru.

    Дипломат рассказал, что полотно ранее находилось в коллекции Гатчинского дворца-музея, но после окончания Великой Отечественной войны при невыясненных обстоятельствах оказалось в Италии. Парамонов отметил, что возвращение этой картины расценено как жест солидарности с Россией и ее народом.

    Жена коллекционера поддержала решение вернуть работу в родной музей.

    Ранее в Польше задержали украинца с картиной, похищенной в 2005 году из голландского музея в Хорне. В Мадриде правоохранители нашли картину Фрэнсиса Бэкона стоимостью 5 млн долларов, которую украли почти десять лет назад.

    Комментарии (3)
    Главное
    В аварии на Крымском мосту погибли водитель и пассажир Mercedes
    В Белгороде после удара ВСУ начались перебои с электричеством
    Патриарх Кирилл отстранил отданного под церковный суд экзарха Западной Европы
    Опубликован список погибших в катастрофе с вертолетом в Дагестане
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон
    Итальянский коллекционер вернул России пропавшую во время войны картину

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации