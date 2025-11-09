Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм
За последние 15 лет политическая обстановка в Британии сильно изменилась, но кот Ларри по-прежнему вселяет оптимизм, теперь его неизменная популярность будет показана в новом документальном сериале Channel 4, посвященном любви британцев к кошкам.
«Ларри – именно тот парень, с которым стоит познакомиться в доме № 10», – сказал один из источников The Guardian в Вестминстере, добавив, что это единственный, кто на самом деле «распоряжался домом», как подтвердят полицейские у входа, которые регулярно открывали ему дверь.
Ларри, официально занимающий должность главного мышелова Кабинета министров на Даунинг-стрит, 10, попал в самое сердце правительства Великобритании после того, как был усыновлен из Дома собак и кошек Баттерси для решения проблемы грызунов.
Его история «от крыс к богатству посрамит любую заурядную политическую биографию. Найденный бездомным в Уондсворте, он прибыл в Вестминстер в 2011 году, когда коалиционное правительство Дэвида Кэмерона и Ника Клегга только зарождалось.
Несмотря на высокую напряженность в отношениях между двумя неожиданными партнерами в правительстве, Кэмерон стремился развеять любую вражду между ним и новым любимцем нации из семейства кошачьих.
«Ходят слухи, что я не люблю Ларри, а люблю», – заявил он в одном из опросов общественного мнения.
Сейчас Ларри стал более авторитетной фигурой, чем был тогда, и, похоже, приспособился к яркому свету софитов. На его официальной правительственной странице описывается, что 18-летний полосатый кот проводит «дни, встречая гостей в доме, осматривая защитные сооружения и проверяя антикварную мебель на предмет качества сна», а его повседневные обязанности перечисляются как «поиск решения проблемы засилья мышей в доме».
Филип Хауэлл, профессор географии Кембриджского университета, который много писал о взаимоотношениях человека и животных, объяснил, что, хотя он является первым котом, получившим свой особый титул, кошек приветствовали в коридорах власти по меньшей мере на протяжении столетия.
«Стабильность – неотъемлемая часть привлекательности Ларри. Он дает публике столь необходимую преемственность, причем беспартийную», – отметил он.
