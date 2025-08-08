Ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым

Ветеринар Шеляков в Международный день кошек напомнил правила заботы о питомце

Tекст: Ирма Каплан

«Кошки неплохо улавливают нашу интонацию. Поэтому, если и хочется животное за что-то поругать, можно просто низким недовольным голосом поговорить. При этом слова не важны, можно хоть стихи читать. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет», – рассказал он телеканалу «Москва 24» в Международный день кошек.

Также ветеринар рекомендовал поддерживать чистоту в местах отдыха и в туалете кошки, поскольку посторонние запахи могут беспокоить животное. Руки перед контактом с питомцем следует мыть, а кремы или средства с цитрусовым запахом использовать нежелательно.

Шеляков подчеркнул, что корм должен оставаться простым и постоянным, а лакомства следует использовать только в качестве редкого поощрения.

Эксперт добавил, что раз в год необходимо обрабатывать кошку от паразитов, проводить вакцинацию и диспансеризацию, чтобы своевременно выявлять возможные заболевания.

В целом же ветеринар рекомендует относиться к кошкам, как к маленьким детям: уделять внимание, время, ухаживать и никогда не бить, так как последнее разрушает взаимодействие с животным, после чего наладить дружественные отношения бывает непросто.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринары объяснили смертельную угрозу молока для взрослых кошек.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет.